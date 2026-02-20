Operațiunea ”Enigma II” // Încă un membru al grupului criminal care planifica asasinate în Ucraina, reținut la Chișinău

Încă un membru al grupării criminale care urma să organizeze asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina a fost reținut în Chișinău. Este vorba despre un bărbat de 36 de ani.

Acesta este al 12-lea reținut în cadrul acestui dosar în urma operațiunilor din R. Moldova și Ucraina. Anterior, autoritățile de la Chișinău au reținut patru persoane, iar SBU și Poliția Națională din Ucraina, încă șapte.

Amintim că operațiunea împotriva grupului criminal racolat de serviciile rusești, numită generic ”Enigma II”, s-a desfășurat ieri și azi.

Principalele „ținte” ale inamicului erau: jurnaliști și activiști civici ucraineni, conducătorul unei întreprinderi strategice, precum și militari ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării, inclusiv luptători ai Legiunii Internaționale din cadrul GUR.