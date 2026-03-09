CC respinge cererea opoziției de a suspenda noile norme privind Vettingul

Curtea Constituțională a respins cererea deputaților din opoziție de a suspenda prevederile legale adoptate recent de Parlament, prin care a fost redus pragul de vot pentru desemnarea membrilor comisiilor de evaluare externă.

Autorii sesizării susțin că prevederile contestate afectează unul dintre domeniile prevăzute de lege și că prejudiciul ar fi ireparabil. Modificările ar fi fost introduse printr-un amendament la un proiect de lege cu alt obiect, evitând procedura obligatorie a cel puțin două lecturi impusă de Constituție.

Opoziția parlamentară a declarat că numirea membrilor comisiei cu votul majorității parlamentare ar compromite imparțialitatea structurală a comisiei, iar deciziile unei comisii viciate ar putea afecta iremediabil drepturile fundamentale ale persoanelor evaluate.

Curtea a apreciat că sesizarea nu demonstrează că aplicarea prevederilor ar produce consecințe ireversibile și că acestea pot fi remediate de organele competente sau prin instanțe. Suspendarea actelor contestate este o măsură extremă, menită să prevină consecințe negative iminente și ireparabile pentru valorile fundamentale garantate de Constituție.

Opoziția a sesizat Curtea după ce majoritatea parlamentară a votat amendamentul la Legea privind fortificarea securității judecătorilor și procurorilor. Astfel, pragul de vot pentru numirea membrilor comisiilor de evaluare externă a fost redus de la 61 la 51 de voturi. Modificarea legislativă a stârnit critici dure, inclusiv din partea societății civile, care au acuzat grabă și lipsă de transparență.