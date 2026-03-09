PAS încearcă să se spele pe mâini. L-a exclus pe Dumitru Vartic din partid

O undă de șoc lovește scena politică și socială din raionul Hîncești. În urma unor acuzații cutremurătoare de violență domestică, soldate, conform martorilor, cu decesul unei femei, Biroul Executiv al Organizației Teritoriale PAS Hîncești a anunțat astăzi excluderea din partid a lui Dmitri Vartic, vicepreședintele raionului.

Într-un comunicat oficial emis astăzi, 9 martie, PAS Hîncești informează că, în cadrul unei ședințe extraordinare, s-a decis excluderea lui Dmitri Vartic din rândurile partidului și din Biroul Permanent al organizației. Formațiunea a condamnat „cu vehemență orice formă de violență” și a solicitat ca instituțiile statului să clarifice circumstanțele cazului, astfel încât persoanele responsabile să răspundă în fața legii.

În timp ce partidul încearcă să se distanțeze de fostul lor membru, în spațiul public au apărut detalii terifiante despre suferința victimei, o femeie pe nume Ludmila. Conform unor postări virale, victima ar fi fost supusă unor bătăi repetate și de o cruzime extremă.

Mai grav, martorii sugerează un act de complicitate prin tăcere în cadrul instituțiilor publice. „De ce toți nu ați reacționat, lucrători, că el e vicepreședintele raionului și are voie, sau vă temeți să rămâneți fără lucru? În Consiliul Hîncești se închidea ușa în birou și se auzeau țipete!”, se arată într-o mărturie disperată publicată pe rețelele de socializare. Aceeași sursă afirmă că familia victimei – o mamă în vârstă și o soră cu dizabilități – ar fi în continuare sub amenințarea agresorului.

Critici dure la adresa Guvernării: „V-ați spălat pe mâini”

Reacția PAS a fost taxată dur de activiști și observatori publici. Stela Coseliuc a lansat un atac direct la adresa conducerii partidului și a deputatei Doina Gherman, acuzându-i de ipocrizie.

„A putut monstrul exista și să-și facă mendrele fără protecția partidului vostru ipocrit? Nu, cu certitudine nu. Unde vi-s filtrele? Asumați-vă asta”, a scris Coseliuc, subliniind eșecul instituțiilor care primesc „bugete de milioane” pentru a lupta împotriva violenței, dar produc doar „rapoarte pustii”.

O întrebare rămasă fără răspuns: Unde au fost autoritățile?

Cazul ridică semne de întrebare grave asupra modului în care funcționarii publici și forțele de ordine gestionează cazurile de violență atunci când agresorul deține o funcție de putere. Comunitatea din Hîncești și opinia publică din întreaga țară cer acum nu doar o excludere politică, ci o anchetă penală riguroasă și transparentă.