Ursula von der Leyen: Extinderea UE nu este o chestiune de ideologie, ci de interese comune

Uniunea Europeană trebuie și își va îndeplini obligațiile, atât în ceea ce privește sprijinirea Kievului în războiul cu Rusia, cât și în extinderea sa ulterioară în Balcanii de Vest, Ucraina și Moldova.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat acest lucru luni, vorbind la Conferința ambasadorilor UE de la Bruxelles.

„Mesajul meu este clar: Europa va fi întotdeauna alături de Ucraina – indiferent de ce se întâmplă în altă parte. Cu toții vrem ca această oroare și vărsare de sânge să se termine. Și nimeni nu își dorește pacea mai mult decât poporul Ucrainei. Dar războiul trebuie să se încheie într-un mod care să nu semene semințele pentru conflicte viitoare. Și exact la asta continuăm să lucrăm în fiecare zi – împreună cu Ucraina și partenerii noștri – pentru a asigura o securitate reală pe termen lung pentru Ucraina. Astfel încât să putem asigura o pace deplină, dreaptă și durabilă”, a spus ea.

Potrivit ei, ceea ce are nevoie Ucraina acum, mai presus de toate, este un sprijin financiar durabil.

„De aceea am oferit un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a finanța nevoile Ucrainei. Ați văzut cu toții dificultățile cu care ne-am confruntat în realizarea acestui lucru – chiar și după ce toți cei 27 de lideri au fost de acord. Acest lucru ne aduce înapoi la întrebarea pe care am ridicat-o mai devreme: dacă sistemul nostru poate continua să funcționeze eficient. Dar vă pot asigura că ne vom îndeplini obligațiile, deoarece reputația noastră și, mai important, securitatea noastră sunt în joc”, a spus von der Leyen.

Ea a subliniat că „aceeași logică se aplică extinderii”.

„Au existat multe dezbateri despre cum să implementăm acest proces bazat pe merit în timp util. Dar este crucial să ne pregătim – aducând Balcanii de Vest, Moldova și Ucraina mai aproape de Uniunea noastră acum. Extinderea nu este o chestiune de ideologie; „Este o chestiune de interese și securitate europene comune. Și trebuie să fim pregătiți să ne îndeplinim obligațiile atunci când va veni momentul”, a declarat Ursula von der Leyen.