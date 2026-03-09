Șefa MAI și șeful IGP anunță noi detalii despre decesul Ludmilei Vartic

Expertiza medico-legală în cazul decesului Ludmilei Vartic a fost efectuată, afirmă șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, și ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Oamenii legii așteaptă raportul privind autopsia.

Femeia a lăsat un bilet de adio, însă autoritățile spun că nu vor face public conținutul mesajului. Misail-Nichitin a spus presei că responsabilii vor fi discreți, pentru a nu face vulnerabili copiii minori ai cuplului.

„Din câte cunosc, a fost realizată o expertiză medico-legală. În astfel de cazuri, este indicată dispunerea unei expertize. Nu exclud că în contextul măsurilor procesuale vor fi examinate și alte metode de expertiză suplimentare. A lăsat un bilet de adio. E prea sensibil. Sunt doi copii minori și nu cred că e cazul să facem public acel bilet”, a spus șefa MAI.

Ministra a mai precizat că Dumitru Vartic a fost deja audiat.

În același timp, Cernăuțeanu a spus jurnaliștilor că unele informații apărute în spațiul public au fost distorsionate. Funcționarul a menționat că trebuie să fie audiate mai multe persoane, pentru a stabili „mai multe elemente”.

„Sunt o serie de măsuri. Nu vorbim doar de expertize și acțiuni procesuale de audiere. Nu sunt eu procurorul și ofițerul care să dea calificare. Mersul anchetei va stabili dacă a fost violență în familie cu determinare la suicid sau nu a fost”, a spus Cernăuțeanu.

Ludmila Vartic a decedat pe 3 martie. Ulterior, în spațiul public au apărut mai multe informații precum că femeia ar fi fost agresată de soțul său, vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești.

PAS l-a exclus pe funcționar din partid și i-a retras sprijinul politic, iar Consiliul raional i-a cerut să demisioneze. Între timp, Dumitru Vartic se află în concediu academic, planificat încă înaintea tragediei, respectiv nu poate fi demis până pe 23 martie.

Poliția a ridicat telefoanele soților și urmează să stabilească dacă Ludmila Vartic a fost supusă violenței în familie.