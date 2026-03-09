Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că Republica Moldova ar fi trebuit să iasă din Comunitatea Statelor Independente (CSI) în urmă cu cinci-șase ani. Potrivit acestuia, organizația nu aduce beneficii reale țării, iar apartenența la CSI este incompatibilă cu aspirațiile de integrare europeană ale Chișinăului. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Sinteza săptămânii”, difuzată la postul de televiziune Vot Tak Moldova.

„În linii mari, dacă ar fi să analizăm toate etapele prezenței noastre în Comunitatea Statelor Independente, aș spune că noi suntem într-o întârziere de minimum 5-6 ani în ceea ce privește părăsirea acestei organizații. În primul rând, ea nu oferă absolut nimic Republicii Moldova”, a declarat Alexandru Tănase.

Alexandru Tănase a mai menționat că primele state care au părăsit CSI au fost Georgia, după invazia militară din 2008, și Ucraina, după anexarea Crimeii. Apoi, fostul președinte al CCR a vorbit despre incompatibilitatea apartenenței la CSI și aspirațiile aderării la Uniunea Europeană.

„Integrarea europeană este incompatibilă cu prezența în CSI. Nu poți fi parte concomitentă a două blocuri total divergente. Dacă vorbim despre integrarea europeană și apartenența la spațiul valoric european, nu poți fi, în același timp, parte a valorilor Kremlinului și a imperialismului rusesc. Astfel, decizia este una absolut corectă. Este puțin întârziată, din punctul meu de vedere, dar cred că autoritățile trebuie sprijinite moral și politic pentru a duce la bun sfârșit acest proiect”, a punctat Alexandru Tănase.

Potrivit fostului președinte al Curții Constituționale, CSI a fost creată inițial ca un mecanism de separare „civilizată” între fostele republici sovietice după destrămarea Uniunea Sovietică în 1991. Ulterior însă, susține Tănase, aderarea Republicii Moldova la această structură nu ar fi fost rezultatul unei decizii libere.

„Prezența Republicii Moldova în această structură nu a fost una benevolă. Republica Moldova a fost șantajată politic, militar și economic pentru a ratifica actele de la Almaty și a deveni membru al Comunității Statelor Independente”, a spus Tănase, menționând că documentele au fost semnate de fostul președinte Mircea Snegur, iar ratificarea lor a avut loc abia după 1994, când Federația Rusă a reușit să-și instaureze la Chișinău un regim loial.

Alexandru Tănase a mai afirmat că nu a existat niciodată o dezbatere publică amplă sau un referendum privind aderarea Republicii Moldova la CSI.

„Niciodată nu a fost o alegere a clasei politice. Noi nu am avut nicio dezbatere publică și niciun referendum care să legitimeze prezența noastră în Comunitatea Statelor Independente. Din această perspectivă, după agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei, dar chiar și mai devreme, după anexarea Crimeea, nu există absolut niciun argument ca Republica Moldova să facă parte din această organizație”, a menționat Alexandru Tănase.

Totodată, Tănase a respins temerile legate de eventuale consecințe economice sau politice ale ieșirii din CSI, afirmând că multe din relațiile economice sunt reglementate prin acorduri bilaterale sau prin regulile Organizației Mondială a Comerțului.

„Cât ține de relațiile economice, în mare parte ele sunt reglementate de principiile și acordurile din cadrul Organizației Internaționale a Comerțului și așa mai departe. Este o instituție care într-un fel vine să marcheze teritoriul care s-ar afla cumva, neoficial, sub, sau într-o zonă de influență a Federației Ruse. Această paradigmă deja nu mai funcționează”, a menționat fostul președinte al Curții Constituționale.

De asemenea, Alexandru Tănase a afirmat că amenințările invocate de partidele pro-ruse de la Chișinău în legătură cu părăsirea CSI sunt „iluzorii”.

„În primul rând, toate relațiile stabilite în baza convențiilor din cadrul CSI nu au funcționat niciodată. Federația Rusă a impus restricții de orice fel – militare, economice sau privind circulația persoanelor – ori de câte ori a considerat că acest lucru este în interesul său. În paralel, Republica Moldova are acorduri bilaterale cu toate statele din CSI. În ceea ce privește circulația fără vize, cred că nu avem încă un asemenea acord cu unul dintre state, dar acesta ar putea fi încheiat cât se poate de rapid”, a declarat Alexandru Tănase.

Potrivit autorităților, după denunțarea acestor documente, bugetul de stat va economisi circa 3,1 milioane de lei, reprezentând plata anuală către bugetul CSI. Relațiile cu statele membre CSI vor continua după denunțare pe platforme bilaterale și multilaterale, iar Republica Moldova va rămâne parte la mai multe tratate ale CSI, în special în domeniul comercial-economic și social.

Până în prezent, Republica Moldova a denunțat aproximativ 70 de acorduri cu CSI, în cadrul unui proces continuu de aliniere a politicilor naționale și de modernizare a cadrului legislativ și economic al țării la standardele și normele UE.