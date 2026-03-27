Ce ar aduce concret României Unirea cu Republica Moldova

Un sondaj recent realizat de Ates Research arată că, dacă mâine s-ar organiza un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România, opțiunea „Da” ar câștiga între 55 și 58%. În Republica Moldova, 44% dintre respondenți ar vota „Da”, iar în diaspora procentul ajunge la 60,8%.

Cercetarea, desfășurată între 12 și 23 martie 2026 pe 1.078 de cetățeni din 320 de localități, arată că susținerea unificării este mai mare printre alegătorii pro-europeni și diaspora, în timp ce minoritățile etnice sunt mai reticente.

Diaspora este considerabil mai pro-română și mai bine informată, iar o campanie simplă de informare ar putea crește susținerea cu până la 14 procente.

Motivațiile principale pentru unire sunt economice: pensii și salarii mai mari, acces liber la locuri de muncă în România și UE, dezvoltarea economică și libertatea de circulație. Principalele temeri sunt pierderea suveranității, tensiunile interetnice și posibile tensiuni cu Rusia.

Identitatea națională românească este în creștere: aproape 15% dintre respondenții din Moldova se declară români, iar în diaspora proporția urcă la 32%.

Limba română este declarată de 44,2% în Moldova și 72% în diaspora, depășind în preferință limba moldovenească.

Ce ar aduce unirea

Din perspectiva României, o eventuală unire ar aduce o creștere demografică de circa 2,5 milioane de persoane și extinderea teritorială cu peste 33.800 km².

Ar întări piața internă, forța de muncă și poziția geopolitică a țării în regiunea est-europeană.

Provocările sunt însă majore. România ar trebui să integreze administrativ și fiscal teritoriul și populația Moldovei, să modernizeze infrastructura, să alinieze sistemele de pensii și sănătate, costurile inițiale fiind estimate la câteva miliarde de euro.

Politic și strategic, unirea ar consolida vectorul pro-european al României, ar crește securitatea la granița de est și ar necesita negocieri cu UE și NATO pentru a evita tensiuni internaționale.

Concluzia sondajului este clară: există o majoritate relativă în favoarea unirii, mai ales în diaspora și printre alegătorii pro-europeni. Pentru România, acest proiect ar aduce beneficii economice, culturale și geopolitice semnificative, dar și provocări serioase de integrare și finanțare.