Ce avere are Igor Dodon, politicianul care luptă împotriva intereselor R. Moldova

Ex-președintele Igor Dodon, deputat în parlamentul Republicii Moldova, și-a depus declarația de avere odată cu preluarea mandatului. Potrivit documentului, liderul PSRM a indicat venituri salariale, onorarii de peste 5,6 milioane ruble din activități didactice, dar și un credit scadent în 2028.

Conform declarației de avere, politicianul a încasat de la PSRM un salariu de 240.916,67 lei, iar activitatea didactică și științifică la „Корпоративный университет Сбербанка” i-a adus un onorariu de 5.615.558 ruble. De asemenea, din Consiliul Municipal Chișinău ex-președintele a primit o indemnizație de 3.300 lei.

Soția sa, Galina Dodon, a încasat un onorariu de 60.000 lei de la S.R.L. Baza de Odihnă Sadovo și un salariu de 330.000 lei de la Exclusiv Media SRL.

Familia deține o casă de locuit dobândită în 2013, cu o suprafață de 422,8 metri pătrați, evaluată la 2.160.675 lei și folosește un autoturism Mercedes-Benz din 2023.

În același timp, Igor Dodon are un credit contractat în valoare de 1.477.000 lei, scadent în 2028.