Zeci de mii de facturi la gaz cu erori

În ultimele două luni, peste 30.000 de consumatori au primit facturi la gaze cu un consum mai mare decât cel real. Mai mult de 90% dintre cazuri sunt înregistrate în Chișinău, însă au existat și situații izolate în care consumul a fost indicat mai mic decât cel real.

Autoritățile dau asigurări că toate greșelile vor fi corectate, iar banii achitați în plus nu se pierd.

Dacă observi că datele din factură nu coincid cu indicii afișați de contor, ai mai multe opțiuni pentru a transmite corecțiile:

Myenergocom (Energocom.md): poți introduce indicii curenți și încărca o fotografie a contorului;

Telegram bot Energocom sau call-centrul 1304 – număr național, 1305 – pentru Chișinău;

La ghișeu: te poți adresa și direct la punctele de deservire Energocom din Chișinău și din restul țării.

De la 1 septembrie 2025, furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova (cu excepția regiunii transnistrene) a trecut de la Moldovagaz la compania de stat Energocom. Tranziția s-a produs rapid, iar Energocom nu are încă un sistem propriu de facturare. Printr-un acord temporar, Moldovagaz continuă să emită facturile până în martie 2026.

Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, spune că perioada scurtă de preluare a responsabilităților a lăsat anumite procese nefinalizate, ceea ce a permis apariția erorilor. El afirmă că o parte din responsabilitate revine și operatorilor locali de distribuție – Chișinău-Gaz, Bălți-Gaz și alții, care trebuie să transmită date exacte despre consum.

Ceban explică faptul că accesul dificil la contoare, fie pentru că oamenii nu sunt acasă, fie pentru că intrările în blocuri sunt încuiate, determină uneori aplicarea unui „consum prognozat”, ajustat ulterior.

Directorul Energocom, Eugen Buzatu, confirmă problema menționând că „facturăm exact ce primim de la operatorii de distribuție”, subliniind că instituția nu modifică datele primite din teritoriu.

Atât Ceban, cât și Buzatu au declarat că și ei au primit facturi cu erori, menționând că astfel de situații existau și anterior, mai ales în lunile de tranziție sezonieră, însă niciodată la o asemenea amploare.

Consumatorii care au achitat sume mai mari decât consumul real nu își pierd banii.

Șeful Energocom asigură că sumele achitate în plus apar automat ca avans în factura următoare. În paralel, toate facturile sunt verificate, iar acolo unde sunt identificate erori se fac recalculări.

Atât reprezentanții Moldovagaz, cât și cei ai Energocom promit că până la sfârșitul acestei săptămâni toate greșelile majore ar urma să fie corectate.