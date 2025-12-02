Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, cere transparență totală privind plafonarea compensațiilor la energie

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a solicitat oficial Ministerului Muncii și Protecției Sociale să prezinte toate informațiile privind noua schemă de compensare la energie, după ce Guvernul a anunțat plafonarea compensațiilor pentru această iarnă.

Potrivit parlamentarului, numeroși cetățeni au adresat întrebări despre modul în care plafonarea îi va afecta, motiv pentru care consideră necesară „transparență și date clare”. În acest sens, el a depus o cerere prin care solicită detalii privind numărul cererilor depuse, criteriile de aprobare și respingere, precum și formula exactă de calcul utilizată pentru stabilirea compensațiilor.

”Solicităm detalii privind modul în care sunt tratate diferențele dintre consumatorii ce utilizează diferite tipuri de energie (electricitate, gaze naturale, agent termic, combustibili solizi), precum și eventualele discrepanțe teritoriale între mediul urban și rural. Rugăm să fie prezentată formula exactă de calcul a compensațiilor, temeiurile statistice ale algoritmului, instituțiile care l-au elaborat și dacă acesta a fost supus unei evaluări independente”, se arată în interpelarea deputatului Partidului Nostru, adresată Ministerului Muncii.

Cuiumju cere, de asemenea, informații despre capacitatea bugetară pentru sezonul rece 2025–2026, dificultățile întâmpinate de persoanele vulnerabile în procesul de accesare a compensațiilor, inclusiv digitizarea procedurilor, dar și măsurile de control menite să prevină eventualele abuzuri.

”Solicităm totodată date privind impactul real al compensațiilor asupra facturilor achitate de populație, nivelul de reducere a plăților pentru consumatorul mediu și numărul persoanelor care rămân neeligibile deși se află în situații sociale dificile. Rugăm să fie indicate mecanismele de monitorizare a potențialelor abuzuri, numărul cazurilor investigate și măsurile întreprinse în acest sens”.

Nu în ultimul rând, parlamentarul solicită prezentarea surselor externe de finanțare utilizate pentru acest program. Deputatul subliniază că doar prin publicarea acestor date autoritățile pot asigura încrederea cetățenilor în mecanismul de compensare și pot garanta o aplicare echitabilă a schemei pentru toți beneficiarii.

Valoarea maximă a compensațiilor pentru căldură și energie electrică în acest an va scădea de la 1 400 la 1 000 de lei, iar suma minimă va fi de 500 de lei. Proiectul care prevede reducerea plafoanelor l compensații a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de miercuri, 3 decembrie.