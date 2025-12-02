Fostul procuror general, devenit între timp portavoce politică a vectorului pro-rusesc, s-a grăbit să ceară explicații autorităților după ce drona militară rusească prăbușită la Florești a fost expusă pe treptele Ministerului de Externe. Momentul, unul simbolic și necesar pentru a arăta agresiunea continuă a Moscovei în regiune, a fost transformat de Stoianoglo într-un nou exercițiu de slugărnicie față de stăpânii săi politici.

În loc să condamne faptul că o nouă dronă rusească a pus în pericol vieți pe teritoriul Republicii Moldova, Stoianoglo s-a preocupat să critice gestul Ministerului de Externe, aliniindu-se perfect propagandei Kremlinului. Reacția lui confirmă încă o dată motivul pentru care a fost împins de Ion Ceban în Parlament: nu pentru a apăra cetățenii Republicii Moldova, ci pentru a legitima în instituțiile statului discursul pro-moscovit.

Atitudinea sa sfidează realitatea și securitatea națională. În timp ce țările europene întăresc apărarea și denunță agresiunea Rusiei, în Parlamentul Republicii Moldova își face loc un exponent al intereselor străine. Stoianoglo demonstrează încă o dată că nu are nicio legătură cu interesul public, ci doar cu agenda politică a celor care doresc să readucă țara sub influența Moscovei.