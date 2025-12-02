Gunoaie, câini și adăposturi improvizate: Cimitirul Eroilor, lăsat în paragină

Complexul memorial „Cimitirul Eroilor” din Chișinău – locul unde își dorm somnul de veci mii de soldați români și militari căzuți în cele două Războaie Mondiale – rămâne într-o stare critică, în ciuda unor lucrări recente de renovare. Deși poarta de intrare și aleile din preajmă au fost modernizate cu fonduri oferite de Consiliul Județean Buzău și Primăria Chișinău, interiorul cimitirului continuă să fie lăsat în paragină, transformat într-un spațiu al nimănui.

Fondat în 1918, complexul este considerat un memorial de importanță internațională, dar astăzi memoria eroilor este acoperită de mormane de gunoi, adăposturi improvizate ale oamenilor străzii și haite de câini vagabonzi, care îi sperie pe locuitorii din zonă.

Lucrările de reabilitare au început în iunie 2023, valoarea investiției fiind de aproximativ 5 milioane de lei. Autoritățile municipale susțin că proiectul este aproape finalizat.

„Placarea scărilor și a coloanelor cu piatră de Cosăuți, amenajarea aleilor și instalarea pilonilor pentru iluminat sunt finalizate. Urmează instalarea vulturilor pe coloanele mari, mobilierul urban și finalizarea proiectului dendrologic”, a declarat pretorul sectorului Botanica, Diana Guba.

Totuși, după zona reabilitată apare realitatea dezolantă: un perimetru extins al cimitirului aflat într-o stare avansată de degradare, care nu a fost inclus în proiectul de renovare.

Pretorul sectorului Botanica susține că problemele apar din cauza faptului că o parte importantă a terenului este în proprietate privată, iar municipalitatea nu poate interveni. Guba nu a precizat însă cui aparține exact terenul lăsat în neglijență.

Locuitorii din zonă afirmă că situația este de nesuportat și că se tem să treacă seara prin apropiere.

„Aici poți să mori, nu alta. E gunoi peste tot, iar câinii sunt agresivi. Eu am numărat 9 mari și 4 mai mici”, spune o femeie care locuiește în apropiere.

„E un coșmar. Pe aici trec copii, iar autoritățile nu fac nimic”, afirmă un alt trecător.

Alții spun că prezența oamenilor fără adăpost și a consumatorilor de droguri este o problemă la fel de gravă:

„Pe mine mă deranjează narcomanii și cei fără adăpost. Aici peste tot se ascund droguri”, mărturisește un locatar.