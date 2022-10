Ce cadou a făcut Slovacia Ucrainei de ziua „agresorului Putin”: „Vor urma multe altele”

Slovacia a livrat Ucrainei două sisteme de artilerie autopropulsate de 155mm Zuzana de ziua „agresorului Putin”, a anunțat ministrul slovac al apărării, Jaro Nad, transmite Hotnews.

„Pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a sa, i-am oferit încă un cadou agresorului Putin. Alte două noi obuziere Zuzana 2 sunt acum în Ucraina (și vor urma multe altele )”, a scris Jaro Nad pe pagina sa de Twitter.

To mark his 70th birthday, we delivered yet another gift to agressor Putin. Another two new #Zuzana2 howitzers are now in @Ukraine 🇺🇦(and much more to come 😉). #WeStandWithUkraine @DefenceU @oleksiireznikov @UKRinSR @Slovakia_NATO pic.twitter.com/myqiYniJxp

— Jaro Nad (@JaroNad) October 9, 2022