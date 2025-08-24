România vrea să reintroducă unele taxe consulare: Serviciile pentru care românii din diasporă vor trebui să plătească

România vrea să reintroducă o serie de taxe consulare pentru cetățenii din diaspora. Autoritățile române susțin că este nevoie de aceste taxe pentru a putea presta servicii „mai ușor și mai rapid” românilor din străinătate.

Printre modificările propuse de Ministerul Afacerilor Externe al României se numără:

reintroducerea taxelor pentru documente de călătorie (55 euro), cu excepția cazului în care pașaportul sau cartea de identitate au fost furate;

majorarea taxei pentru vizele de lungă ședere de la 120 la 200 euro;

schimbări în privința serviciilor notariale: reducerea taxei de la 30 la 20 euro pentru traduceri, dar creșterea de la 20 la 30 euro pentru legalizarea traducerii.

Taxele pentru serviciile pentru stare civilă au fost eliminate.

Proiectul a fost lansat în dezbatere publică începând de vineri, 22 august. Dacă va fi aprobat de Guvern, noile taxe vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.