Ce costuri a inclus Energocom în calculul viitoarelor tarife la gaze

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va aproba noile prețuri reglementate la gazele naturale în ședința din 3 februarie, în urma solicitării de ajustare depuse de compania Energocom în seara zilei de 29 ianuarie.

Potrivit calculelor prezentate de furnizor, tariful pentru consumatorii casnici ar urma să scadă cu circa 9%, până la 14.129 de lei (fără TVA) pentru o mie de metri cubi, ceea ce ar însemna aproximativ 15,26 lei pentru un metru cub, cu TVA de 8% inclus.

Costurile pentru serviciile de transport practic s-au dublat

Din structura tarifului, 65,3% reprezintă costul de procurare a gazelor, calculat la un preț mediu ponderat de 8.206 lei pentru o mie de metri cubi.

La acesta se adaugă tariful de distribuție (28%), care merge la companiile de distribuție din cadrul Moldovagaz, tariful pentru serviciile de transport (2,9%) prestate de Vestmoldtransgaz (împreună cu Moldovatransgaz), iar costurile de furnizare plus rentabilitatea Energocom sunt estimate la 3,8%.

Furnizorul a precizat că propunerile de tarif nu includ componenta de corectare – mecanismul de ajustare prin care se recuperează diferențele dintre costurile estimate și cele reale din anul precedent. Aceste devieri urmează să fie stabilite de ANRE și vor influența tariful final plătit de consumatori. De notat că în tariful în vigoare componenta de corectare are o cotă de 4,84% din valoarea facturii.

Datele publicate de Energocom arată o creștere de aproape două ori a cotei din tarif a serviciilor de transport, în timp ce ponderea serviciilor de distribuție scade cu 0,4 puncte procentuale, iar costul gazelor procurate – cu circa 4,8 puncte procentuale.

Mai puțin gaze

Potrivit cererii de ajustare, volumul de gaze planificat a fi procurat în 2026 este estimat la 667,3 milioane metri cubi, cu circa 17% mai puțin decât volumul luat în calcul în tariful actual. Prețul mediu ponderat de achiziție este de 404,2 euro pentru o mie de metri cubi, iar cursul de schimb inclus în calcul este de 20,30 lei pentru un euro.

Cea mai mare parte din gaze ar urma să fie livrată consumatorilor casnici – circa 424 de milioane de metri cubi, în creștere cu aproape 50 de milioane de metri cubi, față de volumele incluse în calcul actualelor tarife.

În schimb, volumele de gaze ce ar urma să fie furnizate consumatorilor mari – la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune înaltă, în special CET-uri – sunt estimate la doar 146,35 milioane de metri cubi, cu peste 110 milioane de metri cubi mai puțin. O scădere cu circa 40% este estimată și la volumele de gaze furnizate la punctele de ieșire din refelele de distribuție de presiune medie.

O explicație a acestei situații este liberalizarea pieței de gaze din Republica Moldova, care va avea loc începând cu 1 aprilie 2026. Respectiv, consumatorii mari vor fi obligați să cumpere gaze de pe piața liberă.

De notat că ANRE nu a publicat încă varianta proprie de calcul a viitoarelor prețuri reglementate. Dar, de regulă are loc o revizuire a calculelor furnizorului și ne putem aștepta la anumite modificări, care pot duce la o diminuare sau la creștere a tarifului final pentru unii consumatori.

Noile tarife ar urma să intre în vigoare după publicarea deciziei în Monitorul Oficial și nu vor avea efect retroactiv.