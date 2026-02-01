Cum a depășit Moldova pana de curent? Energia de avarie nu a mai fost achiziționată

Republica Moldova nu a achiziționat energie de avarie în timpul penei de curent masive de sâmbătă, 31 ianuarie, a declarat pentru TVR Moldova responsabilul de comunicare al SA Moldelectrica, Igor Grițco. După problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – Moldgres – Chișinău, Republica Moldova a început să fie alimentată cu electricitate prin cele patru linii de 110 kV, care traversează Prutul, regim testat în noiembrie 2024.

„Consumul a fost mai mic decât cel planificat și, prin urmare, energie de avarie nu a fost achiziționată din sistemul energetic românesc. În momentul în care a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic, Moldelectrica împreună cu Transelectrica au pus în funcțiune cele patru linii care lucrează în regim de insular. Este vorba despre liniile Huși-Cioara, Stânca-Costești, Țuțora-Ungheni și Fălciu-Gotești. Astfel, treptat, a fost gestionată criza”, a declarat pentru TVR Moldova consultantul pentru comunicare al Ministerului Energiei, Vitalie Condrațchi.

În noiembrie 2024, Întreprinderea de stat „Moldelectrica” a activat regimul de insularizare pe patru linii electrice de 110 kV cu România. Această acțiune a însemnat asigurarea cu opțiuni alternative a furnizării continue și stabile de energie electrică în RepublicaMoldova.

Cele patru linii permit alimentarea cu energie electrică de peste Prut a 36 la sută a consumatorilor din Republica Moldova.

În dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10:42, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic. Linia Isaccea-Vulcănești-MGRES este esențială pentru asigurarea cu electricitate a Republicii Moldova.