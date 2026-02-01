Șefa centrului din Bălți care a refuzat accesul Ombudsmanului în instituție, demisă

Directoarea interimară a Centrului de plasament „Drumul spre casă” din municipiul Bălți a fost eliberată din funcție, după ce a refuzat accesul unei reprezentante a Oficiului Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, aflată într-o vizită de monitorizare legată de un posibil caz de abuz sexual asupra unei minore din instituție.

Informația a fost confirmată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS).

Potrivit ministerului, decizia a fost luată în urma sesizării și a informațiilor apărute în spațiul public. MMPS a dispus inițierea măsurilor administrative necesare și a solicitat explicații de la instituțiile de asistență socială implicate privind circumstanțele refuzului de acces. Totodată, a fost încetată exercitarea atribuțiilor de conducere ale directoarei interimare.

Ministerul mai precizează că a fost desemnat un alt responsabil pentru asigurarea conducerii temporare și a activității curente a Centrului, în vederea garantării continuității funcționării instituției și respectării drepturilor beneficiarilor.

De asemenea, MMPS anunță că, potrivit informațiilor furnizate de Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, cazul a fost sesizat organelor de drept, iar ministerul își declară disponibilitatea de a coopera cu autoritățile pentru clarificarea situației și prevenirea oricăror riscuri care ar putea afecta siguranța copiilor.

Amintim că, pe 22 ianuarie, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, a sesizat Poliția și Procuratura din Bălți, după ce o reprezentantă a Oficiului său nu a fost lăsată să efectueze o vizită de monitorizare la Centrul „Drumul spre casă”.

Potrivit Ombudsmanului Copilului, la 20 ianuarie 2026, directoarea interimară a refuzat accesul persoanei împuternicite prin mandat și prezentarea documentelor solicitate, blocând astfel desfășurarea controlului. Mai mult, aceasta ar fi încuiat ușa instituției, deși în interior se aflau copii și personalul centrului, fapt care a sporit îngrijorările legate de respectarea drepturilor copiilor aflați în plasament.

Vizita de monitorizare fusese planificată în urma unei sesizări din oficiu ce viza un presupus abuz sexual asupra unei minore. Anterior, în anul 2024, Ombudsmanul Copilului s-a autosesizat și într-un alt caz legat de un copil plasat în același centru, care a decedat.