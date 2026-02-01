Veaceslav Ioniță: Unirea cu România, o oportunitate economică de neegalat pentru Moldova

Într-o recentă emisiune a podcastului „Contrasens”, expertul economic Veaceslav Ioniță a oferit o analiză detaliată asupra potențilului economic al unirii Republicii Moldova cu România.

Ioniță a subliniat că unirea ar oferi Moldovei un avantaj economic disproporționat, datorită extinderii pieței de desfacere de 20 de ori. Conform expertului, acest lucru ar permite afacerilor moldovenești să acceseze un număr mult mai mare de potențiali clienți și să își dezvolte capacitățile de producție.

„Pentru Moldova, unirea nu este doar o opțiune, ci o necesitate economică. Avem nevoie de o piață mai mare pentru a ne dezvolta și a ne integra eficient în economia europeană,” a declarat Ioniță.

Expertul a menționat că unirea ar îmbunătăți semnificativ securitatea energetică a Moldovei, reducând dependența de surse externe. De asemenea, ar facilita atragerea de investiții străine și ar stimula creșterea economică.

„România oferă un model de stabilitate și dezvoltare economică. Unirea ar permite Moldovei să beneficieze de acest model și să accelereze progresul țării,” a adăugat Ioniță.

Ioniță a prezis că unirea ar duce la creșterea salariilor reale în Moldova și la îmbunătățirea calității vieții pentru cetățeni. El a remarcat faptul că, deși există diferențe culturale între cele două țări, acestea sunt minore și nu ar afecta negativ integrarea.

„Oamenii de ambele părți sunt uniți de o istorie și o cultură comună. Unirea ar oferi oportunități mai bune pentru tineri și ar contribui la dezvoltarea unei societăți mai prospere,” a explicat Ioniță.

Deși optimist, Ioniță a recunoscut că unirea ar implica și provocări, cum ar fi armonizarea sistemelor legislative și economice. Cu toate acestea, el a subliniat că aceste obstacole pot fi depășite cu o planificare atentă și o colaborare strânsă între cele două țări.

Veaceslav Ioniță a reiterat că unirea cu România este o oportunitate unică pentru Moldova, care ar accelera integrarea țării în Uniunea Europeană și ar contribui la crearea unei economii mai puternice și mai competitive.

„Moldova are nevoie de un viitor prosper și sigur. Unirea cu România este calea cea mai rapidă și eficientă spre acest viitor,” a concluzionat Ioniță.