România, în dosarele Epstein. Ce nume apar în documente

Departamentul de Justiție al SUA a publicat o nouă serie de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein, controversatul personaj acuzat de trafic de persoane și pedofilie. În documente este menționată și România. Sunt date din care reiese că în rețeaua Epstein erau oameni cu conexiuni în România care făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale de pe insula afaceristului.

În documente sunt menționați, cu nume și prenume, profesori români.

Profesorii români menționați explicit sunt:

Ioana-Carmen Popescu – cercetător la Centrul de Chimie Organică „Constantin Nenitescu”, Academia Română

Dr. Iulian Rusu – profesor la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Ștefan Traușan-Matu – profesor la Universitatea Politehnica din București și cercetător principal la Academia Română

Corina Tănită (Tarnita) – cercetător, implicată în contacte cu universități din Craiova și București (menționată în corespondență științifică)

Corina Tarniță este profesoara la Princeton, o apropiată a fostului ministru Sebastian Burduja. Ea a fost studentă de doctorat și o colaboratoare apropiată a lui Martin Nowak, directorul Programului pentru Dinamică Evoluționistă de la Harvard.

Din documente, reiese că Tarniță a intermediat plăți de 30.000 de euro de la Epstein. La o plată de 10.000 de euro spune explicit că banii vor ajunge la o fată din România.

Totuși, mail-urile NU reprezintă dovezi solide că Tarniță făcea parte din rețeaua de prostituție, pedofilie și trafic de carne vie.

Ion Nicola este un pictor pe care Epstein îl contractase să lucreze inclusiv pe notoria insulă. Într-unul dintre mail-uri, Nicola se plânge că nu a primit banii pentru o lucrare și speră că își va recupera suma restantă chiar de la colaboratorii milionarului.

Un zugrav care se recomandă „Michael” în mail-uri, întreabă când poate începe o lucrare, ca să știe cum își programează zborul înapoi în România.

Iar un anume Daniel Siad (imposibil de spus dacă este român sau nu) îi dă lui Epstein poze cu o fată „Roxana”, despre care spune că are 20 de ani și este „jumătate braziliancă”.

Într-un email, din 2010, Epstein îi scrie unui om de afaceri din Londra că are „o bună prietenă, fost model de modă din România”, cu studii economice, pentru care caută un loc de muncă, precizând că aceasta se află la acel moment în Londra.

„Te întorci în Florida sau New York? Dacă ești la Londra, am o prietenă bună, fost model de modă din România, cu diplomă de business school, dornică să înceapă un job adevărat. I-am pus adresa de email mai sus; dacă îi poți găsi ceva, sunt sigur că va excela. În prezent se află la Londra”.

Corespondența nu indică existența unor colaborări directe între Epstein și profesorii români menționați, ci doar faptul că aceștia figurează ca potențiale contacte academice.

Documentele la care se face referire pot fi consultate aici. Departamentul pentru Justiție al SUA a publicat peste 3 milioane de documente despre cazul Epstein.