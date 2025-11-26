Ce cred moldovenii despre scumpirile înainte de sărbători: E un coșmar

În pragul sărbătorilor de iarnă, în Republica Moldova s-a înregistrat un salt brusc al prețurilor la unele dintre cele mai populare produse alimentare. Prețul a 10 ouă a depășit pragul de 40 de lei, iar kilogramul de macrou ajunge până la 300 de lei. Producătorii și importatorii explică scumpirile prin cererea majoră pe piețele din Uniunea Europeană și reducerea cotelor internaționale de pescuit.

Pentru a afla cum resimt cetățenii aceste majorări, jurnaliștii de la Rupor.md au ieșit în stradă și au discutat cu oamenii. Reacțiile nu au întârziat să apară, majoritatea trecătorilor declarând că noile prețuri lovesc dur în bugetele familiilor.

„Am văzut, am văzut. E un coșmar urât”, spune o femeie, vizibil nemulțumită.

Alții confirmă situația: „Da, dar e foarte greu, vă spun”.

Unele persoane susțin că scumpirile au venit brusc: „Uleiul era 20-25 de lei, apoi brusc ajuns până la 40 și chiar 50 de lei, dacă e produs local. Nu-l mai cumpăr”.

Unii cetățeni caută explicații pentru această tendință: „Poate din cauza cererii mari la ulei, și în Moldova, și la export, în România, alte țări europene. Crește cererea și cresc prețurile”.

Alții se arată confuzi: „Nu știu de ce se întâmplă, nu înțeleg”.

Pe lângă ouă, pește și ulei, oamenii spun că și alte produse alimentare devin treptat un lux. „Există cerere, dar nu există suficientă ofertă. Trebuie să strângi totul, să economisești”, afirmă o trecătoare.

Întrebați dacă vor fi nevoiți să reducă cheltuielile pentru masa de Revelion, părerile sunt împărțite. „În fiecare an e tot mai rău. Cred că trebuie să economisim”, spun unii.