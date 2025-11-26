Pro-rușii din Alternativa vor anularea unei legi care limitează spălarea de bani

Pro-rușii din „Alternativa” au înregistrat un proiect de lege privind eliminarea barierelor la achitarea în numerar la procurarea imobilelor și reducerea dificultăților cu care se confruntă antreprenorii în activitatea lor. Inițiativa include și modificări la câteva acte legislative, menite să reducă riscurile de utilizare ilegală a numerarului în tranzacții.

Anunțul a fost făcut de rusofonul Ion Chicu, care a subliniat că actuala lege, intrată în vigoare la 1 aprilie, a generat dificultăți considerabile pentru populație și mediul de afaceri.

„Este o lege care a provocat multe probleme pentru cetățeni. Ea depășește cu mult cadrul european, unde nu există atâtea restricții”, a declarat Ion Chicu. Potrivit deputatului, de la aplicarea acestei reglementări, vânzările de locuințe au scăzut semnificativ.

Ion Chicu a precizat că proiectul propus prevede abrogarea legii și restabilirea cadrului normativ anterior, inclusiv a regulilor privind sancționarea încălcării regimului de plăți în numerar.