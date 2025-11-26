Olesea Stamate: Mai multe camioane cu astfel de muniții au ieșit recent din Moldova. Destinația oficială era Israel, dar realitatea e alta. De ce autoritățile tac?

Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, susține că mai multe camioane cu muniții au traversat frontiera Republicii Moldova, pe sensul de ieșire, în ultima perioadă. „Destinația oficială era aceeași — Israel. Cea reală însă era cu totul alta. Despre asta, autoritățile statului nu ne vor vorbi. De ce oare?”, se întreabă Stamate.

„Procuratura Generală tocmai a confirmat că istoria cu camionul plin de muniții, încet dar sigur, urmează scenariul cel mai prost pentru noi ca țară — o țară care trebuie să răspundă de siguranța propriilor frontiere.

Așa cum am presupus de la început, munițiile au ajuns în Republica Moldova din Ucraina.

Mai mult, ele nu au venit printr-o singură cursă, ci treptat, în mai multe runde. Niciuna dintre acestea nu a fost identificată la vamă.

Din informații pe care nu le veți găsi în comunicatul Procuraturii Generale, mai multe camioane cu astfel de muniții au traversat frontiera noastră, pe sensul de ieșire, în ultima perioadă. Destinația oficială era aceeași — Israel. Cea reală însă era cu totul alta.

Despre asta, autoritățile statului nu ne vor vorbi. De ce oare?”, a scris Olesea Stamate.