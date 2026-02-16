Ce e otrava care se presupune că l-ar fi ucis pe Alexei Navalnîi: „orice persoană otrăvită moare prin sufocare”

Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a fost ucis folosind o toxină mortală găsită în broaștele otrăvitoare, în America de Sud, acuză Marea Britanie „împreună cu parteneri din Suedia, Franţa, Ţările de Jos şi Germania”.

Urme de epibatidină au fost găsite în probe de pe corpul lui Navalnîi și cel mai probabil au dus la moartea sa într-o colonie penală siberiană acum doi ani, a declarat Ministerul de Externe al Regatului Unit.

Aliații au spus că doar statul rus are „mijloacele, motivul și oportunitatea” pentru a folosi această toxină letală. Kremlinul a respins concluzia ca fiind „o campanie de informare”, potrivit agenției de știri Tass.

Nu este clar cum ar fi fost administrată toxina de broască – numită epibatidină – lui Aleksei Navalnîi, care se afla în închisoarea din Siberia când a murit şi unde fusese transferat de curând.

Ce este toxina?

Epibatidina este o neurotoxină naturală izolată de pe pielea broaștei otrăvitoare ecuadoriane, potrivit expertei în toxicologie Jill Johnson. Era „de 200 de ori mai puternică” decât morfina, a declarat ea pentru BBC Russian.

Epibatidina poate fi găsită natural în broaștele săgeată în sălbăticie din America de Sud, precum și în laborator.

Broaștele săgeată aflate în captivitate nu produc această toxină și nu se găsește în mod natural în Rusia, au declarat aliații europeni în declarația lor.

Specii cunoscute sub numele de broasca săgeată otrăvitoare a lui Anthony și broasca otrăvitoare-fantasmală se numără printre cele care secretă toxina pe pielea lor.

Deși epibatidina a fost investigată ca analgezic și pentru ameliorarea afecțiunilor inflamatorii dureroase ale plămânilor, nu este folosită clinic din cauza toxicității sale.

Triburile indigene din America de Sud folosesc toxina în săgeţi sau în arbalete atunci când vânează, notează Sky News. Otrava este de 200 de ori mai puternică decât morfina.

Cum funcționează otrava pentru broasca săgeată?

Acest compus chimic puternic acționează asupra receptorilor nicotinici din sistemul nervos, potrivit lui Johnson.

Deoarece suprastimulează acești receptori nervoși, dacă este dozat corect, poate provoca spasme musculare, paralizie, convulsii, ritm cardiac lent, insuficiență respiratorie și, în cele din urmă, moartea, a explicat ea.

Alastair Hay, profesor de toxicologie de mediu la Universitatea din Leeds, a declarat pentru PA că efectele acesteia pot duce la blocarea respirației și că „orice persoană otrăvită moare prin sufocare”.

Faptul că toxina este găsită în sângele cuiva „sugerează administrarea deliberată”, a adăugat el.

Toxicitatea epibatidinei poate fi chiar „crescută prin co-administrarea anumitor alte medicamente, iar aceste combinații au fost cercetate”, a spus Hay.

Cât de rară este toxina?

Epibatidina este extrem de rară și se găsește doar într-o singură regiune geografică și doar în cantități mici, a spus Johnson.

Se înțelege că broasca săgeată la care s-a referit Ministerul de Externe al Marii Britanii și alții era broasca săgeată otrăvită a lui Anthony, o specie endemică Ecuadorului și Peru.

Broaștele produc substanța chimică prin consumul alimentelor potrivite pentru a produce alcaloizi – un tip de compus organic – care produc epibatidină și o acumulează în pielea lor. Dacă dieta broaștei se schimbă, rezervele sale de epibatidină se vor epuiza.

„Să găsești o broască sălbatică în locul potrivit, să mănânci exact hrana necesară pentru a produce alcaloizii potriviți, este aproape imposibil… aproape,” a spus Johnson.

„Aceasta este o metodă incredibil de rară de otrăvire umană. Singurele alte cazuri de otrăvire cu epibatidină pe care le cunosc au fost de laborator și nefatale.”

Ce spune Guvernul britanic

„Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi în timpul detenţiei sale într-o colonie penală rusă din Siberia, şi îl considerăm responsabil pentru moartea sa”, a declarat guvernul britanic.„Epibatidina se găseşte în mod natural la broaştele „săgeată” (din familia Dendrobatidae) care trăiesc în sălbăticie în America de Sud. Broaştele „săgeată” nu produc această toxină în captivitate, iar această specie nu se găseşte în mod natural în Rusia. Nu există nicio explicaţie nevinovată pentru prezenţa ei în corpul lui Navalnîi”, a adăugat Foreign Office.

Vorbind de la Conferinţa de securitate de la München, ministrul de externe britanic Yvette Cooper a declarat: „De când Iulia Navalnaia a anunţat pierderea soţului ei aici, la München, în urmă cu doi ani, Marea Britanie a căutat cu determinare adevărul despre moartea lui Alexei Navalnîi…. Astăzi, alături de văduva sa, Marea Britanie scoate la lumină complotul barbar al Kremlinului de a-i reduce vocea la tăcere”.

Testele de laborator au arătat că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit, a confirmat văduva sa. Disidentul rus avea 47 der ani. „Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite”, a spus Navalnia în engleză, vizibil tulburată.

Ea se afla la Conferinţa de securitate de la München când a aflat vestea morţii soţului său, pe 16 februarie 2024. „A fost cea mai oribilă zi din viaţa mea. Am urcat pe scenă şi am spus că soţul meu, Aleksei Navalnî, a fost otrăvit. Ce altceva s-ar putea întâmpla cu inamicul numărul unu al lui Putin într-o închisoare rusă? Dar acum înţeleg şi ştiu că nu sunt doar cuvinte. Există o dovadă ştiinţifică”, a declarat Navalnaia.

Autorităţile ruse au afirmat anterior că moartea disidentului nu este suspectă, ci a fost cauzată de o combinaţie de afecţiuni, inclusiv de o aritmie cardiacă.

Însă Yvette Cooper, ministrul britanic de externe, a declarat că Marea Britanie şi aliaţii săi au lucrat „cu o determinare feroce” pentru a stabili ce s-a întâmplat cu adevărat. Se pare că oamenii de ştiinţă britanici de la Porton Down au jucat un rol cheie în descoperirea otravei de broască. Nu a fost clar imediat cum au reuşit să obţină probe din corpul lui Navalnîi pentru a testa toxina, deşi Iulia Navalnaia declarase anterior că acestea au fost scoase ilegal din Rusia.

Liderul opoziţiei a fost înmormântat într-o suburbie din Moscovei în martie 2024.

„Ca urmare a eforturilor depuse de Marea Britanie, Suedia şi alţi parteneri, am confirmat că în corpul lui Aleksei Navalnîi a fost găsită o toxină mortală”, a declarat Yvette Cooper jurnaliştilor. „Această toxină a fost identificată ca fiind o toxină care se găseşte în broaştele săgeată din Ecuador”, a precizat ea.

Johann Wadephul, ministrul german de externe, a împărtăşit detalii despre efectul otrăvirii cu toxina broaştei săgeată, numind-o o otravă neurotoxică „deosebit de puternică”.

„Victimele se sufocă în agonie”, a explicat el.

Ministrul de externe al Suediei, Maria Malmer Stenergard, a explicat de ce era necesar să se înţeleagă adevărata cauză a morţii lui Navalnîi. „Acest lucru este extrem de important pentru a putea trage Rusia la răspundere pentru ceea ce a făcut şi pentru a continua să punem în lumină minciunile sale continue”, a spus ea. „Vom transmite acum aceste informaţii OPCW… Acesta este încă un mod de a creşte presiunea asupra Rusiei”, a arătat şefa diplomaţiei suedeze.

Guvernul lui Putin a fost deja acuzat că a încercat să-l ucidă pe Navalnîi în 2020 folosind un agent neurotoxic Noviciok – aceeaşi armă chimică pe care se Rusia ar fi folosit-o pe străzile din Salisbury într-o încercare eşuată de a-i ucide pe fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, şi pe fiica sa în 2018.

Navalnîi a supravieţuit otrăvirii iniţiale şi s-a recuperat în Germania înainte de a se întoarce acasă în Rusia, unde a fost arestat şi încarcerat.

Ce a spus Rusia?

Laboratoarele europene au confirmat că Navalnîi a murit din cauza acestei otrave obscure, au anunțat aliații sâmbătă.

Moscova a susținut anterior că Navalnîi a murit din cauze naturale, deși văduva lui Navalnîi, Yulia Navalnaya, a susținut constant că soțul ei a fost „ucis” prin otrăvire.

Ambasada Rusiei la Londra a negat că Moscova ar fi fost implicată în moartea lui Navalnîi și a descris anunțul drept „slăbiciune de minte a fabuliștilor occidentali” și „necro-propagandă”.

Purtătoarea de cuvânt a Kremlinului, Maria Zakharova, a fost citată de agenția de știri de stat rusă Tass spunând: „Toate discuțiile și declarațiile sunt o campanie informațională menită să distragă atenția de la problemele stringente ale Occidentului.”

La momentul morții sale, Navalnîi se afla în închisoare de trei ani și fusese transferat ulterior într-o colonie penală arctică.

Potrivit relatărilor rusești, bărbatul de 47 de ani a făcut o scurtă plimbare, a spus că se simțea rău, apoi s-a prăbușit și nu și-a mai recăpătat cunoștința.