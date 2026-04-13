Schimbarea guvernării în Ungaria ar putea avea un impact major asupra Republicii Moldova. O nouă administrație la Budapesta ar avea potențialul de a debloca procese importante pentru Chișinău în relația sa cu Uniunea Europeană.

Prioritatea unui eventual guvern condus de Péter Magyar ar fi restabilirea relațiilor cu Uniunea Europeană și cu instituțiile de la Bruxelles. Într-un asemenea context, noua guvernare maghiară ar urma să se distanțeze de Rusia, pas care ar putea duce la eliminarea vetoului privind deschiderea negocierilor oficiale de aderare pentru Ucraina și, implicit, pentru Republica Moldova. Deschiderea acestor negocieri reprezintă un pas esențial pentru Chișinău, deoarece apropie momentul aderării la blocul comunitar.

Un alt efect geopolitic important ar putea fi deblocarea ajutorului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Un sprijin mai consistent pentru Kiev ar întări capacitatea acestei țări de a se apăra în războiul cu Federația Rusă, factor care ar contribui direct la creșterea securității și stabilității în Republica Moldova.

Totodată, rezultatul alegerilor din Ungaria are implicații vizibile și pentru Federația Rusă. Evoluțiile politice recente sugerează că primul adjunct al administrației prezidențiale ruse, Serghei Kirienko, ar fi înregistrat al doilea eșec consecutiv în tentativele de influențare a alegerilor din alte state, după scrutinul din Republica Moldova din 2025.

În aceste condiții, este anticipat faptul că oficialul rus ar putea încerca să-și consolideze poziția printr-o implicare mai intensă în alte procese electorale, în special în Armenia, cu scopul de a-și demonstra eficiența în fața conducerii de la Kremlin.