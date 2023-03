Ce înseamnă când visezi iepuri

Semnificatia visului in care ti se arata iepuri

Daca visezi un iepure, inseamna ca norocul este de partea ta. Te asteapta o perioada in care ti se vor intampla numai lucruri bune si vei avea impresia ca o forta supranaturala benefica este de partea ta. De asemenea, daca visezi un astfel de animalut simpatic in preajma sarbatorilor pascale, inseamna ca te gandesti la diversele pregatiri pe care trebuie sa le faci si la intalnirea cu familia. Ai o viziune pozitiva asupra evenimentelor care vor avea loc in curand si le astepti cu nerabdare.

Iepurele alb care ti se arata in vis este sinonim cu fertilitatea, asa ca daca iti doresti un copil, vei primi in curand vestea cea mare. In schimb, iepurele negru semnifica frica de intimitate sau instalarea unei stari puternice de anxietate, ceea ce inseamna ca trebuie sa rezolvi cateva chestiuni din aceste puncte de vedere.

Atunci cand hranesti un iepure in vis, inseamna ca cineva vrea sa isi insuseasca unul dintre bunurile tale, iar cand ti se arata un iepure infometat, inseamna ca vei primi o mana de ajutor intr-o problema stringenta.

Cine nu il stie pe faimosul si simpaticul Bugs Bunny? Ei bine, daca il vezi in vis, cu ochii mintii, inseamna ca ai o perioada propice punerii in valoare a inteligentei, reusind sa invingi obstacolele care iti ies in cale.

