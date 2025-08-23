Polonezii se opun participării ţării lor la o forţă de menţinere a păcii în Ucraina

O majoritate clară a polonezilor se opune participării ţării lor la o forţă multinaţională de menţinere a păcii în Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de agenţia de sondaje SW Research, publicat sâmbătă.

Sondajul, comandat de ziarul Rzeczpospolita, a constatat că 61,1% dintre polonezi se opun, 17,3% sunt pentru şi 21,6% sunt indecişi cu privire la o posibilă desfăşurare de trupe.

Sondajul a fost realizat marţi şi miercuri pe un eşantion reprezentativ de 800 de respondenţi.

Bărbaţii s-au opus mai puternic decât femeile, în timp ce locuitorii din mediul urban şi tinerii s-au opus, de asemenea, mai puternic decât alegătorii din mediul rural şi cei mai în vârstă.

De luni de zile, în Europa are loc o dezbatere cu privire la posibila desfăşurare a unei forţe de menţinere a păcii în cazul în care se va conveni asupra unui armistiţiu în Ucraina.

În februarie, prim-ministrul polonez Donald Tusk a exclus o implicare militară directă, dar a oferit sprijin logistic şi politic.

Polonia are o graniţă comună de peste 500 de kilometri cu Ucraina.

Potrivit agenţiei ONU pentru refugiaţi, UNHCR, Polonia găzduia aproximativ 1 milion de refugiaţi ucraineni în iulie, doar Germania găzduind mai mulţi ucraineni, respectiv 1,2 milioane.