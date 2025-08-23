Un lot de 21 de troleibuze noi vor fi puse în circulație în Chișinău

Primăria capitalei a anunțat punerea în circulație a 21 de troleibuze, achiziționate recent.

Parcul municipal a fost completat cu 13 troleibuze articulate și 8 troleibuze clasice, care vor circula pe diverse rute din oraș, inclusiv pe liniile 1, 4, 10, 12, 21, 22, 23 și 25.

Noile unități de transport au fost achiziționate din Tallinn, Estonia și Riga, Letonia și au trecut deja toate verificările și testările tehnice necesare.

„Parcurile de troleibuze și de autobuze au fost înnoite, în ultimii ani, cu 367 de unități noi (183 troleibuze și 184 autobuze). Astfel, au fost înlocuite toate vehiculele mai vechi de 10 ani, contribuind la un transport public modern și accesibil”, a comunicat primarul Ion Ceban.