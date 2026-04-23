Ce schimbări aduce reforma administrativă în UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană

Reforma administrativ-teritorială nu va afecta statutul autonomiei regiunii găgăuze, unde autoritățile încurajează amalgamarea voluntară a localităților, a afirmat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. În schimb, în regiunea transnistreană, unde Chișinăul nu deține control efectiv, reforma nu va fi aplicată deocamdată, a precizat el.

„În Găgăuzia, noi încurajăm procesul de amalgamare. Am discutat cu primarii. Este potențial de amalgamare în regiune. Noi nu atentăm, nu vom schimba absolut nimic în legătură cu mandatul autonomiei”, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în platoul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova.

Cât privește regiunea transnistreană, oficialul a subliniat că autoritățile constituționale nu exercită un control efectiv.

„Prin urmare, aici reforma la momentul actual nu va avea atingeri. Cetățenii noștri din Transnistria accesează tot mai des serviciile, oportunitățile de pe malul drept. Și eu sunt sigur că ei sunt informați despre ce facem aici”, a explicat Buzu.

Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia beneficiază de un statut juridic special în componența Republicii Moldova încă din 1994, fiindu-i garantată autonomia prin lege pentru a asigura conservarea identității naționale și culturale a poporului găgăuz.

În ce privește, regiunea transnistreană se află de peste trei decenii într-un proces de negociere înghețat pentru soluționarea conflictului, fiind controlată de un regim separatist care menține legături strânse cu Moscova și se opune reintegrării în spațiul constituțional al Republicii Moldova.

Republica Moldova trece de la 32 la 10 raioane și introduce un prag minim de 3.000 de locuitori pentru o primărie. Conceptul reformei administrației publice locale a fost prezentat, pe 8 aprilie, de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.