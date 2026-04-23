Proiectul Partidului Nostru privind restituirea accizei la motorină pentru agricultori, respins de PAS

Proiectul de lege inițiat de deputații Partidului Nostru privind restituirea accizei pentru motorina utilizată în agricultură a fost respins de majoritatea parlamentară. Ședința Comisiei pentru mediu, climă și tranziție verde a avut loc azi, 23 aprilie.

Unul dintre autorii inițiativei, Alexandr Berlinschii, spune că poziția majorității parlamentare este greu de înțeles în contextul solicitărilor repetate ale fermierilor. Potrivit acestuia, agricultorii cer un mecanism de compensare a accizei, în condițiile în care costurile la combustibil au crescut semnificativ, influențând prețul de producție.

„Prin refuzul de a susține acest proiect, se ignoră o solicitare clară venită din partea fermierilor, se menține o povară fiscală și se afectează competitivitatea agricultorilor noștri în raport cu cei din Uniunea Europeană”, a declarat Berlinschii.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat motivele pentru care s-a luat această decizie.

Amintim că, pe 9 aprilie, deputații Partidului Nostru au înregistrat o inițiativă legislativă care prevede returnarea accizelor la carburanți pentru agricultori. Proiectul urmărește introducerea la nivel de lege a unui mecanism prin care fermierii să beneficieze de restituirea accizelor, măsură menită să reducă povara financiară asupra sectorului agricol.