Cine sunt polițiștii acuzați că luau mită de la persoane bănuite de trafic de droguri

Șeful de secție din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica, Sergiu Cobîlaș, reținut într-un dosar de corupție, a mai fost vizat anterior în mai multe anchete penale, însă toate au fost clasate. Deși la un moment dat a fost eliberat din funcție, acesta a fost ulterior repus în drepturi prin decizie judecătorească.

În același dosar sunt vizați și cinci polițiști tineri: Daniil Afanasiev (26 de ani), Mihai Cireș (25 de ani), Grigore Buțu (născut în 1999), Ioan Gavriliță (23 de ani) și Marius Comănescu (25 de ani). Aceștia au intrat relativ recent în sistem, unii imediat după liceu, iar alții după absolvirea Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, având o experiență de doar câțiva ani în Poliție.

Cazul a fost comentat și de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a subliniat că sistemul se confruntă cu un deficit de cadre și că tot mai mulți angajați provin din afara domeniului, după cursuri de scurtă durată. Acesta a admis că există diferențe de pregătire între absolvenții Academiei de Poliție și cei angajați din mediul civil, dar a punctat că fenomenul corupției trebuie combătut constant.

Potrivit anchetatorilor, cei șase ar fi pretins și primit în mod repetat mită între 3.000 și 10.000 de dolari, inclusiv în criptomonede, de la persoane implicate în consum și trafic de droguri.

Sergiu Cobîlaș activează în Poliție de peste un deceniu. A absolvit Universitatea de Stat din Moldova în 2008 și a obținut un master la Universitatea de Studii Europene în 2019. De-a lungul timpului, a ocupat mai multe funcții în cadrul IP Botanica, iar în 2022 a fost promovat în funcția de ofițer superior, ajungând ulterior și șef adjunct de secție.

Datele consultate arată că, între 2015 și 2021, pe numele său au fost pornite mai multe cauze penale, inclusiv pentru presupuse acte de tortură, corupere pasivă și încălcarea vieții private, însă toate au fost clasate din lipsă de probe.

Potrivit declarației de avere, familia acestuia a beneficiat în ultimii ani de donații consistente din partea rudelor, iar în 2025 a achiziționat o locuință de peste 100 de metri pătrați, evaluată ulterior la circa 130.000 de euro. Veniturile declarate provin în principal din salariu, estimat la aproximativ 18.900 de lei lunar, și indemnizații pentru copii.

Centrul Național Anticorupție a anunțat că, pe 21 aprilie, au fost desfășurate peste 30 de percheziții în Chișinău, inclusiv în birourile unor angajați ai IP Botanica. Cei șase polițiști au fost reținuți pentru 72 de ore, iar conducerea inspectoratului a fost suspendată temporar din funcție pentru a permite desfășurarea anchetei.