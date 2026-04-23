Fata dispărută din Râșcani, apoi găsită drogată la Peresecina, externată

Adolescenta de 14 ani dispărută din Râșcani, apoi găsită la Peresecina în stare gravă, a fost externată astăzi, 23 aprilie.

„Pacienta a fost externată astăzi, 23 aprilie, în stare stabilă, în afara oricărui pericol, cu recomandarea de a continua consilierea psihologică și monitorizarea în regim ambulatoriu”, au declarat reprezentanții Institutul Mamei și Copilului.

Menționăm că tânăra a fost internată pe 18 aprilie, fiind preluată de o echipă multidisciplinară. Pe durata spitalizării, pacienta a beneficiat de investigații și tratament conform necesităților medicale, inclusiv sprijin psihologic,

Medicii au mai precizat că starea generală a fetei s-a menținut stabilă pe toată perioada internării.

Instituția colaborează în continuare cu autoritățile competente, în condițiile legii. Pentru a proteja viața privată a minorei și pentru a nu prejudicia eventualele proceduri în curs, alte detalii nu vor fi făcute publice.

Amintim că anterior, oamenii legii au comunicat că minora de 15 ani, originară din raionul Râșcani, a dispărut după ce a fost urcată de către tatăl său într-o mașină de ocazie cu direcția Chișinău. Polițiștii au fost informați despre caz abia seara, în jurul orei 18:00, fiind astfel demarate abia atunci mai multe acțiuni pentru stabilirea traseului și identificarea mijlocului de transport.

Vineri seara, adolescenta a fost găsită și adusă acasă de un cunoscut al familiei. Polițiștii s-au deplasat la domiciliul fetei, solicitând și ambulanța. Totuși, apropiații fetei au refuzat examinarea la spitalul din Criuleni și au mers la Chișinău. Fata a fost examinată de medicul legist, care a stabilit că nu există urme caracteristice violenței și nici leziuni cu caracter sexual pe suprafața corpului acesteia.