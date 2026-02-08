Ce se întâmplă cu polița de asigurare medicală neplătită în 2026

Peste 1.500 de persoane din Republica Moldova au ajuns anul trecut în instanță pentru neachitarea primei de asigurare medicală obligatorie.

Cele mai multe dintre acestea nu erau angajate și au ignorat notificările transmise de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), acumulând datorii semnificative.

Potrivit CNAM, instituția are dreptul legal de a recupera aceste sume în termen de până la trei ani de la apariția restanței. În practică însă, numărul real al persoanelor care întârzie plata poliței este mult mai mare, mii de moldoveni procurând anual asigurarea medicală în mod individual.

Neplata primei în termen atrage automat aplicarea penalităților. În 2025, persoanele neangajate care nu și-au achitat polița la timp au fost obligate să plătească suma integrală, fără reduceri sau facilități. Penalitatea zilnică era calculată la 0,1% din valoarea datoriei, ceea ce, în unele cazuri, a dus la acumularea unor restanțe de peste 18 mii de lei.

Legea prevede că termenul de prescripție de trei ani poate fi suspendat în anumite situații, de exemplu atunci când datoria este eșalonată sau amânată, fapt ce prelungește perioada în care CNAM poate solicita recuperarea banilor.

În 2026, valoarea poliței de asigurare medicală obligatorie rămâne neschimbată și constituie 12.636 de lei. Totuși, autoritățile au decis să reducă semnificativ penalitatea zilnică pentru neplată. Aceasta va fi de aproximativ 0,03% pe zi, de aproape trei ori mai mică decât în anul precedent.

În același timp, lista persoanelor care pot beneficia de reduceri la achitarea poliței a fost restrânsă. Reprezentanții CNAM susțin că măsura urmărește încurajarea achitării la timp a contribuțiilor și asigurarea stabilității financiare a sistemului de sănătate.