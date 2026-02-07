Donald Trump a reacționat imediat, după ce JD Vance a fost huiduit în Italia

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat surprins de huiduielile adresate vicepreşedintelui său JD Vance, prezent la Milano pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026.

Vicepreşedintele american a fost huiduit vineri seara, când a apărut pe ecranul uriaş al stadionului San Siro din Milano.Donald Trump, despre huiduielile adresate lui JD Vance: „Este surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”

Fluierăturile au fost acoperite în mare parte de muzica puternică difuzată de difuzoarele stadionului.

„Sunteţi sigură?”, a răspuns Trump la întrebarea („Aţi văzut că vicepreşedintele Vance a fost huiduit la Jocurile Olimpice?”) unei jurnaliste.

Preşedintele american, intrigat, a adăugat: „Este surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază. Desigur, se află în străinătate, dar în mod normal nu este huiduit în această ţară.”

Înainte de a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, JD Vance s-a întâlnit cu şefa guvernului italian, Giorgia Meloni.

Cei doi lideri au salutat „valorile comune” pe care le împărtăşesc.Prezenţa agenţilor ICE, poliţia americană anti-imigraţie, în cadrul securităţii delegaţiei americane la Jocurile Olimpice, a stârnit furia Italiei înaintea ceremoniei de deschidere.

În după-amiaza zilei, sute de studenţi de la liceele şi universităţile din Milano s-au adunat în faţa universităţii Politecnico din Milano pentru a protesta la adresa venirii lor.