Instruiri în Bosnia pentru provocarea dezordinilor în Republica Moldova: trei persoane condamnate la ani grei de închisoare

O schemă de pregătire a unor acțiuni de destabilizare înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului din 2024 din Republica Moldova s-a soldat cu condamnări la închisoare. Un bărbat și două femei au primit pedepse de patru și cinci ani, după ce au fost găsiți vinovați de participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, unde au învățat tehnici de organizare a dezordinilor în masă, inclusiv utilizarea dronelor în scopuri destabilizatoare.

Dosarul penal a fost trimis în judecată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în aprilie 2025.

Potrivit anchetatorilor, inculpații au participat la instruiri menite să pregătească scenarii de provocare a dezordinilor pe fundalul situației social-politice din Republica Moldova, după alegerile prezidențiale și referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană din 2024.

Aceștia au fost reținuți la revenirea în țară, chiar la punctul de trecere a frontierei. În bagajele lor au fost depistate mini-drone dotate cu camere video și mecanisme pentru aruncarea recipientelor cu substanțe inflamabile. De asemenea, oamenii legii au ridicat componente de drone, ochelari VR pentru pilotaj și echipamente de control radio.

Ancheta arată că atât bărbatul condamnat la cinci ani de închisoare, cât și cele două femei condamnate la câte patru ani, au fost instruite în Bosnia să piloteze drone. Uneia dintre femei i-a fost atribuit și rol de co-organizator, după ce ar fi convins alți trei bărbați să participe la instruiri, dintre care doi sportivi și unul cu antecedente penale, inclusiv pentru omor.

Cei trei condamnați au fost dați în urmărire. Bărbatul din Ungheni, care a fost plasat anterior în arest preventiv, a fost eliberat după expirarea termenului maxim legal de 12 luni și, în prezent, se ascunde de autorități.

În ceea ce le privește pe cele două femei, procurorii au solicitat arestarea acestora, însă judecătorul de instrucție a dispus control judiciar pentru învinuita născută în Rusia și domiciliată în Strășeni, iar pentru cealaltă, arest la domiciliu, în Tiraspol.

Instanța a decis confiscarea tuturor obiectelor folosite pentru pregătirea dezordinilor în masă, inclusiv mini-drone, elice, ochelari VR, sisteme de aruncare a corpurilor de grenade, echipamente de control radio, telefoane mobile, dispozitive digitale, precum și bancnote în valută din Bosnia și Serbia.

Urmărirea penală continuă și în privința altor membri ai grupului criminal organizat.