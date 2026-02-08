Într-un context marcat de discuții tot mai frecvente despre identitate, istorie și viitor geopolitic, președintelui Parlamentului, Igor Grosu a vorbit deschis despre ipoteza unui referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România, evocând ideea unei aspirații istorice, dar și realitatea pragmatică a parcursului european. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi ”, de la TVR Moldova.

Mădălin Necșuțu, jurnalist TVR Moldova: Domnule președinte, doamna Sandu a produs din nou știri și titluri emoționante în România în privința votului dânsei la un referendum de Unire a Republicii Moldova cu România. Nu știu dacă ați fost și dumneavoastră întrebat, dar vă întreb eu acum dacă, ipotetic, în cazul unui astfel de scenariu, al organizării unui astfel de referendum, cum anume ați votat dumneavoastră personal, Igor Grosu?

„Eu am fost întrebat ceva timp în urmă de un interlocutor dintr-o o țară a Uniunii Europene, pentru că s-a dus valul. Și m-a întrebat cum te poziționezi vis-a-vis de ceea ce a spus doamna președintă, zic mă întrebați dacă eu aș vota? Da, inclusiv și lucrul ăsta. Zic, evident că aș vota dacă aș avea asemenea ocazie ”, a declarat Igor Grosu.

Șeful Legislativului a explicat că opțiunea sa are la bază argumente istorice și identitare, dar și o viziune pragmatică asupra parcursului actual al Republicii Moldova. Oficialul a descris reunirea drept o aspirație firească pentru o parte a societății. Totodată, acesta a făcut referire la exemplele altor state europene care au trecut prin procese dificile, dar au reușit să-și atingă obiectivele naționale.

„Și mă întreabă de ce? Și atunci eu i-am explicat și încerc să reproduc: Știți, colegă, în opinia mea, orice om, cetățean a Republicii Moldova, care are un nivel elementar de studii, de cunoștință, despre istoria poporului său, despre istoria neamului său, nu poate avea alt răspuns. Și da, noi avem în Republica Moldova, un un vis, o idee națională, un sentiment de nedreptate care s-a produs în raport cu acest teritoriu din 1812 încoace și așa mai departe. Și zic și e ceva firesc. Priviți, Polonia, o țară care a trecut și ea prin patru destrămări și cât din mult s-au luptat. Aveau guverne în exil și aveau cetățenii care luptau și de-o parte între armate diferite, numai ca să-și poată ajuta țara și cu gândul la țara lor. Și au reușit. Astăzi este o țară respectată. Asta e un deziderat al nostru, de suflet, pe care noi ne-l dorim, la care ne uităm cu admirație ”, a adăugat președintele Parlamentului.

Totuși, Igor Grosu a subliniat că, în prezent, prioritatea realistă rămâne integrarea europeană, văzută ca o oportunitate istorică ce nu trebuie ratată.

„Dar la moment, cum a spus și doamna președintă, cea mai viabilă opțiune pe care o avem noi, o șansă reală, este integrarea europeană. Cu un orizont predictibil, cu o opinie foarte bună despre Republica Moldova din partea țărilor membre ale Unii Europene, din partea Comisiei Europene, din partea majorității parlamentare din Parlamentul European. Noi avem șansa asta. O șansă pe care, iată, în cadrul vizitelor celor trei președinți ai Parlamentelor Baltice, spunea în 2004, cele trei țări au devenit membre ale Uniunii Europene. Deci noi am ratat acel start. E adevărat. Din păcate l-am ratat. Și acum avem încă o ocazie istorică pe care nu avem dreptul să o ratăm. Așa că răspunsul meu e foarte simplu. Evident că aș vota ”, a mai spus Grosu.