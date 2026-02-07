Programul cu care vrea opoziția să îl înlăture pe Viktor Orban de la putere. Printre măsuri, o taxă pe avere și trecerea la moneda euro

Tisza, partid de opoziție condus de un fost apropiat al guvernului Viktor Orban, a publicat sâmbătă un program electoral de 240 de pagini, iar printre acțiunile promovate se numără o taxă pe avere, trecerea la moneda euro și ancorarea fermă a Ungariei în UE și NATO, potrivit Reuters.

În perspectiva alegerilor parlamentare din 12 aprilie, partidul de centru-dreapta reprezintă o provocare majoră pentru premierul naționalist al Ungariei, Viktor Orban, a cărui formațiune, Fidesz, este la putere din 2010.

Partidul este condus de Peter Magyar, un fost apropiat al guvernului devenit între timp adversar, care susține că formațiunea se va lupta cu corupția și va debloca miliarde de euro din fonduri europene înghețate pentru a stimula economia.

Aceste puncte au fost cuprinse și în programul electoral publicat sâmbătă, care prevede inclusiv planuri de reducere a impozitului pe venit pentru cei care câștigă mai puțin decât salariul mediu, dar și un impozit anual pentru cei mai înstăriți.

„Pentru cei cu o avere care depășește 1 miliard de forinți (3,13 milioane de dolari), vom introduce un impozit anual pe avere de 1% pentru acea parte din averea lor care depășește acest prag”, se arată în comunicat.

Tisza vrea să pună capăt dependenței de energia rusească

În același program, Tisza se angajează să pună capăt dependenței Ungariei de energia rusească până în 2035 și să dubleze ponderea surselor de energie regenerabilă până în 2040.

Totodată, formațiunea lui Peter Magyar își dorește construirea unei noi centrale nucleare, dar susține că dacă va ajunge la guvernare va face o „analiză cuprinzătoare” a proiectului centralei Paks 2, construită de Rusia.

Tisza mai susține că dacă va câștiga alegerile va „stabili și o dată țintă previzibilă și realizabilă” pentru trecerea la moneda euro.

În programul intitulat „Fundamentele unei Ungarii funcționale și umane” sunt promise reforme și în zona serviciilor publice.

„Vom începe imediat reforma asistenței medicale, a educației, a sistemului de asistență socială, a sistemului de protecție a copilului și a transportului public”, a declarat Magyar într-un videoclip de prezentare a programului.