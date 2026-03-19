Ce se va întâmpla în Moldova dacă prețurile la carburanți s-ar dubla

Majorarea prețurilor la carburanți ar putea avea un impact semnificativ asupra economiei, avertizează ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit acestuia, în cazul în care prețurile s-ar dubla și s-ar menține la un nivel ridicat, inflația ar putea crește cu aproximativ 3,5%.

Ministrul a explicat că produsele petroliere au o pondere de circa 3,5% în indicele prețurilor de consum, ceea ce face ca eventualele scumpiri să se reflecte direct în rata inflației.

Unul dintre cele mai afectate domenii ar fi transportul, unde combustibilul reprezintă un cost major. În aceste condiții, creșterea prețurilor ar putea duce la majorarea tarifelor, iar autoritățile urmează să analizeze eventuale măsuri de sprijin, inclusiv pentru transportul public.

Totodată, oficialul a precizat că ajustarea tarifelor pentru rutele raionale și interraionale se face în baza metodologiei stabilite de Agenția Națională Transport Auto, și nu de Ministerul Finanțelor. Impactul scumpirilor diferă însă de la un sector la altul, în funcție de nivelul consumului de combustibil.

În acest context, prețurile la pompă continuă să crească: mâine un litru de benzină va costa 27,56 lei, iar motorina va ajunge la 28,02 lei.

Autoritățile au instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au dus la scumpiri pe piața internațională a petrolului și la perturbări ale transportului prin strâmtoarea Ormuz.