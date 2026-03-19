SUA trebuie să impună sancțiuni aliaților săi europeni după refuzul acestora de a ajuta în războiul împotriva Iranului, a declarat Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țări străine și șeful Fondului rus de investiții directe.

„Poate că SUA ar trebui să impună sancțiuni Regatului Unit și UE pentru lipsa de reciprocitate și distrugerea civilizației occidentale prin imigrație și să ridice sancțiunile împotriva Rusiei pentru a sprijini piețele energetice globale?”, a scris Dmitriev pe rețelele sociale, potrivit The Moscow Times.

El a menționat că aliații NATO ai Washingtonului susțin Ucraina, dar nu și Statele Unite, care desfășoară o operațiune militară împotriva Iranului. Reprezentantul special al lui Putin a postat, de asemenea, un videoclip în care președintele american Donald Trump critică țările NATO pentru refuzul de a participa la deblocarea Strâmtorii Ormuz.

Anterior, Dmitriev promisese că, dacă sancțiunile împotriva Rusiei vor fi ridicate, Statele Unite vor avea acces la proiecte comune în valoare de peste 14 trilioane de dolari. De asemenea, el a susținut că restricțiile împotriva Moscovei au costat Washingtonul peste 300 de miliarde de dolari.

Publicația The Economist a relatat anterior că Rusia a promis proiecte în valoare de 12 trilioane de dolari în schimbul ridicării sancțiunilor. Potrivit surselor publicației, în timpul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, Kremlinul a oferit unor apropiați ai familiei Trump participații la active energetice rusești, inclusiv proiecte de extragere a petrolului și gazelor în Arctica, dezvoltarea zăcămintelor de metale rare, construirea unui centru de date cu energie nucleară și construirea unui tunel sub strâmtoarea Bering.

De asemenea, potrivit surselor The Economist, înainte de întâlnirea lui Vladimir Putin cu Trump în Alaska, din august anul trecut, a fost pregătit un memoriu pentru Consiliul de Securitate al Rusiei, în care se explica modul în care trebuie prezentat președintelui american „cel mai mare acord economic” dintre Moscova și Washington.

Documentul descria Rusia drept o „comoară de resurse arctice și nordice”, pe care „zeci de fonduri suverane și private din SUA și alte țări în prezent neprietenoase” s-ar grăbi să o dezvolte. „Toată lumea va face mulți bani”, se menționa în memoriu, iar „președinții Putin și Trump ar putea câștiga Premiile Nobel”.

Calculul era că liderul american însetat de titluri de presă ar fi impresionat și ar continua să facă presiuni asupra Kievului în ceea ce privește un acord de pace în Ucraina, din cauza riscului de a pierde un profit de un trilion de dolari în Rusia, a comentat Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Belin pentru Studii Ruse și Eurasiatice, pentru The Moscow Times: „Desigur, aceste trilioane nu au nicio legătură cu realitatea. Sunt doar o estimare aproximativă a potențialelor beneficii, menite să-l impresioneze pe Trump și să-i mențină atenția.”