Un remorcher s-a scufundat în România: Un marinar a murit, alți patru sunt dispăruți

Un remorcher cu cinci marinari la bord s-a scufundat, astăzi, în Portul Midia din Constanța, după ce ar fi lovit o mină marină, conform unor surse locale. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea a intervenit la fața locului cu scafandri și echipaje SMURD.

Un marinar de pe remorcherul scufundat în Portul Midia a murit

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi că un remorcher s-a scufundat în Portul Midia, Dana 1, iar la bordul acestuia s-ar putea afla cinci persoane.

La faţa locului s-au deplasat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, elicopterul SMURD, un echipaj SMURD B, o maşină de stingere, o ambarcaţiune şi echipa de scafandri şi trei ambulanţe ale Serviciului Judeţean.

O persoană a fost adusă la cheu şi este în curs de resuscitare, însă eforturile depuse de medici au fost în zadar, iar marinarul a murit. Ceilalți patru marinari sunt dispăruți.

Remorcherul s-a scufundat în Portul Midia lângă un tanc petrolier

Remorcherul s-a scufundat în timpul manevrelor de asistență la descărcare pentru un tanc petrolier, potrivit reprezentanților KMG International Rompetrol.

„În cursul acestei dimineți, în jurul orei 8:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia. În acest moment, situația este gestionată de autoritățile cu competență în domeniu – ISU „Dobrogea” Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare. Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, au spus reprezentanții KMG International Rompetrol.

Autoritatea Navală Română, despre remorcherul scufundat

„În data de 18.03.2026 autoritățile au fost alertate cu privire la producerea unui accident naval în Dana 1 din Portul Midia, în urma răsturnării unui remorcher în timpul efectuării manevrelor portuare. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare.

O persoană a fost extrasă din apă și se află în curs de resuscitare, fiind adusă la cheu. De asemenea, există suspiciunea că alte patru persoane aflate la bord ar fi decedate, operațiunile de căutare și salvare fiind în desfășurare. Cercetările sunt efectuate sub coordonarea Parchetului, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii acestui eveniment. Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, au spus reprezentanții Autorității Navale Române (ANR).

Remorcherul s-a răsturnat pe tribord și s-a scufundat

Directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Mihai Teodorescu, a declarat, la Digi 24, că nava a anunţat oprirea motoarelor, iar ulterior s-a răsturnat pe tribord.

„Nava s-a întors cu chila în sus şi apoi s-a scufundat cu pupa”, a precizat Mihai Teodorescu.

El a afirmat că sunt mai multe ipoteze privind cauzele incidentului, printre care o eroare de manevră şi curenţi puternici. Autorităţile vor investiga toate cauzele care au dus la producerea acestui accident.