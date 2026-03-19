Venituri de peste 330.000 de lei. Vasile Costiuc și-a declarat averea pentru 2025

Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, și-a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2025. Potrivit documentului, acesta a obținut venituri de aproximativ 336.000 de lei, provenite din salariul de deputat, activitatea în cadrul partidului și din rețelele sociale.

Conform declarației, Costiuc deține un apartament procurat în 2020, cu o valoare estimată la 40.000 de euro, precum și un teren agricol evaluat la 5.800 de lei.

În ceea ce privește bunurile mobile, politicianul are două automobile de marca Mercedes: unul din 2003, estimat la 60.000 de lei, și altul din 2015, achiziționat în 2024, evaluat la 360.000 de lei.

Soția deputatului, angajată la o grădiniță din Durlești, a avut venituri de peste 231.000 de lei, la care se adaugă 1.000 de euro din partea unui birou electoral din România și o indemnizație de 3.504 roni acordată de statul român.

Familia indică și un credit contractat în 2024, în valoare de 100.000 de lei, cu termen de rambursare până în 2026.

Vasile Costiuc conduce Partidul „Democrația Acasă” din 2011 și a obținut pentru prima dată un mandat de deputat în urma alegerilor din 2025.