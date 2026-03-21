Ce spun avocatul și procurorul despre primarul din Căușeni: „Pledează nevinovat”

Alexandru Donţu, primarul din Căușeni, reţinut într-un dosar de abuz în serviciu și corupţie, a fost plasat în arest preventiv 30 de zile în penitenciar. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, care au admis în totalitate demersul procurorilor. Alexandru Donțu a refuzat să comenteze acuzaţiile care îi sunt aduse de procurori.

Primarul oraşului Căușeni, Alexandru Donțu, a fost escortat în faţa instanței de forţele speciale de la Centrul Naţional Anticorupţie. El nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor.

Alexandru Donțu pledează nevinovat, susține avocatul său. Ba mai mult, apărătorul a declarat că va ataca decizia instanței de astăzi la Curtea de Apel Centru.

Borislav Babenco, avocatul lui Donțu: „Clientul meu pledează nevinovat. În rest nu sunt împuternicit să fac alte declaraţii.”

Potrivit anchetatorilor, Donțu este învinuit că a pretins și primit de la un agent economic aproape 90 de mii de lei pentru atribuirea unui contract de curățare și amenajare a albiei râului Botna. Primarul nu colaborează cu anchetatorii. În dosar mai e învinuit şi agentul economic.

Mircea Ciobanu, procuror de caz: „Am invocat riscul de a se eschiva de la urmărirea penală, modificarea probelor, influenţarea martorilor, având în vedere că abia au fost finisate măsurile speciale de investigaţie. Dumnealui este învinuit în abuz de serviciu şi coruperea pasivă la moment. A avut loc transmiterea mijloacelor băneşti, deja urmează să apreciem pe parcurs destinaţia, scopul şi aşa mai departe. Domnul primar folosindu-se de drepturile procesuale a refuzat să depună declaraţii. Cealaltă persoană colaborează cu organul de urmărire penală.”

Dacă va fi găsit vinovat pentru ambele infracţiuni, primarul Alexandru Donțu riscă până la 12 ani de închisoare. La alegerile locale din 2023, primar la Căușeni a fost ales Anatolie Donțu, tatăl lui Alexandru. Autoritatea Națională de Integritate a constatat un conflict de interese, iar mandatul a fost anulat. S-au organizat alegeri locale noi, câștigate în 2024 de Alexandru Donțu.