Igor Grosu se opune reducerii numărului de deputați: „Este un populism ieftin”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, respinge ideea reducerii numărului de deputați de la 101 la 61, calificând-o drept „populism ieftin”. Oficialul susține că o astfel de inițiativă trebuie analizată pe baza unor studii comparative și nu lansată ca mesaj politic.

Șeful Legislativului a declarat că orice discuție privind modificarea numărului de parlamentari ar trebui fundamentată prin comparații cu state similare Republicii Moldova, inclusiv din perspectiva populației și a sistemului de reprezentare. În opinia sa, fără o analiză serioasă, subiectul riscă să fie tratat superficial.

Igor Grosu a amintit că tema reducerii numărului de deputați a mai fost invocată și în contextul reformei administrației publice, subliniind că Republica Moldova se confruntă cu un declin demografic, iar în localitățile mici devine tot mai dificilă menținerea capacităților administrative și a unei baze fiscale suficiente.

Inițiativa de reducere a numărului de parlamentari a fost relansată recent de vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, care a propus diminuarea acestuia la 61 de mandate.

Ideea nu este însă una nouă. Ea a fost promovată anterior de fostul președinte Igor Dodon, care a susținut organizarea unui referendum în acest sens, și de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. La referendumul consultativ din 2019, organizat concomitent cu alegerile parlamentare, peste 73% dintre participanți s-au pronunțat în favoarea reducerii numărului de deputați, scrutinul fiind validat.