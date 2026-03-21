Fermierii, afectați de majorarea prețului la motorină: Ne temem de o criză

Creșterea continuă a prețurilor la carburanți afectează tot mai mult sectorul agricol din Republica Moldova, unde fermierii reclamă dificultăți atât din cauza costurilor ridicate, cât și a accesului limitat la motorină în cantități mari.

Proprietari de livezi din mai multe regiuni ale țării spun că întâmpină probleme la aprovizionare și avertizează asupra riscului unor blocaje.

„Am cumpărat săptămâna trecută, la limită. La solicitările noastre insistente, ne-au dat doar patru tone, la 27 de lei litrul. Sperăm să ne ajungă până în luna mai. Problema nu e doar prețul, ci și livrările – ne temem chiar de o criză”, a declarat agricultorul Nicolae Pascal.

Unii fermieri au încercat să se pregătească din timp, constituindu-și rezerve înainte de scumpiri. „Dacă prețurile vor continua să crească, situația va deveni critică nu doar pentru agricultură, ci pentru toate domeniile. Deocamdată nici nu riscăm să mai cumpărăm, diferențele de preț sunt prea mari”, a spus un alt producător agricol.

Reprezentanții sectorului atrag atenția că majorarea costurilor la combustibil va avea efecte în lanț asupra producției agricole. „Dacă se scumpește motorina, cresc automat și costurile pentru fertilizanți și produse fitosanitare. Toate acestea se vor regăsi în prețul final al fructelor”, a menționat antreprenoarea Vera Ciobanu.

Autoritățile anunță măsuri de sprijin pentru fermieri. Potrivit Ministerului Agriculturii, producătorii vor putea beneficia de compensații de până la 4.000 de lei pentru fiecare tonă de motorină, în limita a 200.000 de lei per beneficiar. „Vom deschide apelul în perioada 20 mai – 1 iunie, iar agricultorii vor putea depune dosarele la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Ne propunem să transferăm cât mai rapid aceste mijloace financiare”, a declarat secretarul de stat Vasile Șarban.

De la începutul lunii, prețul motorinei a crescut cu peste 8,5 lei și a depășit 29 de lei pentru un litru. În pofida scumpirilor, autoritățile susțin că nu există riscul unei crize de carburanți. Potrivit datelor oficiale, stocurile actuale sunt suficiente pentru circa opt zile în cazul motorinei și până la 16 zile pentru benzină.

Fermierii avertizează însă că, în lipsa unor soluții rapide, presiunea asupra sectorului agricol va continua, iar efectele vor fi resimțite direct de consumatori, prin prețuri mai mari la produsele alimentare.