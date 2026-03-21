Trădătorul Dodon e supărat că Moldova a părăsit sovietele

Liderul PSRM, Igor Dodon, a criticat decizia autorităților de a denunța acordurile de bază cu Comunitatea Statelor Independente (CSI), calificând-o drept „o mare greșeală strategică”. Potrivit acestuia, hotărârea nu ar reflecta interesele cetățenilor și ar afecta relațiile externe ale Republicii Moldova.

„Denunțarea acordurilor de bază cu CSI reprezintă o mare greșeală strategică a Maiei Sandu și a PAS. Această decizie nu are nimic în comun cu interesele naționale ale Moldovei și ale cetățenilor”, a declarat Igor Dodon.

Liderul socialiștilor a mai spus că formațiunea pe care o conduce va continua să promoveze relațiile cu statele din spațiul CSI și cu Federația Rusă.

„Înțelegând importanța cooperării cu CSI, socialiștii, în pofida acțiunilor Maiei Sandu și ale partidului său, vor continua să dezvolte diplomația populară și relațiile interparlamentare, să pledeze pentru restabilirea relațiilor strategice cu Rusia și cu țările Comunității”, susține politicianul.

Totodată, Igor Dodon a afirmat că, în cazul unei schimbări de guvernare, acordurile ar putea fi restabilite.

„După schimbarea puterii, vom restabili acordurile și participarea deplină în CSI și vom utiliza activ platformele Uniunii Economice Eurasiatice, unde din 2018 avem statut de observator, pentru promovarea intereselor noastre economice”, a adăugat acesta.

Menționăm că Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, pe 20 martie, în prima lectură, proiectele privind denunțarea Acordului de constituire a CSI, a Protocolului aferent și a Statutului organizației.

Inițiativa aparține Ministerului Afacerilor Externe, care a argumentat că principiile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate, în special cele legate de integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor, încălcate de Federația Rusă prin războiul din Ucraina și alte acțiuni din regiune.

Autoritățile susțin că retragerea din aceste structuri este parte a parcursului european al Republicii Moldova și ar putea aduce economii de aproximativ 3,1 milioane de lei anual la bugetul de stat. Proiectele urmează a fi supuse dezbaterilor în lectura a doua.

De-a lungul ultimilor ani, Republica Moldova a denunțat circa 70 de acorduri semnate în cadrul CSI, într-un proces de aliniere la standardele Uniunii Europene. Proiectele urmează să fie examinate în lectura a doua.