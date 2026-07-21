Ceban critică Guvernul Tofan și acuză limitarea puterilor Chișinăului

Ion Ceban, președintele Partidului MAN, primarul Chișinăului, a criticat dur programul de activități al Guvernului prezentat de candidatul la funcția de prim-ministru Vasile Tofan.

Edilul a numit Programul „147 de pagini de ficțiune, care conțin multe declarații, dar fără soluții reale la problemele socioeconomice cheie ale țării”.

„Declarațiile despre „economia europeană” ascund indicatori economici slabi. În special, în primul trimestru al anului 2026, creșterea PIB-ului a fost de doar 0,4%, iar importurile au fost de aproape trei ori mai mari decât exporturile. În ciuda recunoașterii faptului că mai mult de un sfert din populație trăiește în sărăcie, programul nu oferă obiective specifice pentru reducerea sărăciei”, crede opoziționistul.

Ceban a acordat o atenție deosebită prevederilor documentului privind dezvoltarea Chișinăului. În opinia sa, „intenția de a folosi terenuri publice pentru proiecte de construcții din jurul Capitalei indică dorința autorităților centrale de a lua decizii de planificare urbană fără a ține cont de opinia municipalității, ceea ce contrazice principiile descentralizării”.

Primarul a criticat abordarea guvernului în rezolvarea problemei supraaglomerării în școlile Capitalei. Potrivit acestuia, „în loc să construiască noi instituții de învățământ, autoritățile propun doar reamenajarea spațiilor existente, ceea ce nu va rezolva problema lipsei de locuri pentru studenți”.

Primarul a fost la fel de critic față de planurile din domeniul infrastructurii rutiere. El a reamintit că, „conform programului în sine, aproape jumătate din drumurile naționale sunt în stare nesatisfăcătoare, în timp ce ratele de reparații preconizate — aproximativ 100 de kilometri pe an — sunt insuficiente pentru a îmbunătăți dramatic situația”.