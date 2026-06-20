Ceban critică reforma din educație: PAS vrea să controleze politic toate instituțiile

Primarul Capitalei și liderul MAN, Ion Ceban, a criticat reforma „Restart” în educație promovată de guvernarea PAS, pe care o acuză că urmărește preluarea instituțiilor de învățământ în scop de control politic și nu pentru dezvoltarea sistemului educațional.

Ion Ceban a menționat că municipiul Chișinău administrează cea mai mare rețea educațională locală din țară, formată din 150 de instituții de învățământ primar și secundar, în care învață aproximativ 109.000 de elevi, precum și 170 de instituții preșcolare, frecventate de peste 38.000 de copii.

Potrivit acestuia, în ultimii ani, peste 20.000 de copii au ales să studieze în instituțiile municipale, principalele cauze fiind închiderea unui număr mare de școli din localitățile rurale și mutarea familiilor la Chișinău.

Ceban a mai precizat că bugetul destinat educației în municipiu a crescut din 2021 până în prezent de la 2,68 miliarde de lei la peste 5 miliarde de lei, inclusiv prin majorarea transferurilor cu destinație specială, pe care a calificat-o drept cea mai mare creștere din istoria Capitalei.

„Aceste investiții sunt destinate modernizării instituțiilor, construcției și extinderii școlilor și grădinițelor, deschiderii de noi clase și grupe, eficientizării energetice a clădirilor, lansării de noi programe destinate elevilor. Doar două vreau să menționez din zecile existente și finanțate din bugetul municipal: orele cu program prelungit și clasele cu profil, unice pe țară”, a scris Ion Ceban.

Liderul MAN susține că, în ultimii ani, Chișinăul a devenit „un exemplu de calitate în tot ceea ce înseamnă sistemul educațional”, iar echipa sa privește educația „nu din prisma cheltuielilor, ci a investițiilor – în copii, în educația generațiilor și în bazele unei țări dezvoltate”.

Referindu-se la reforma „Restart”, edilul a afirmat că aceasta ar avea drept scop preluarea controlului asupra instituțiilor de învățământ.

„Ce își dorește de fapt Guvernarea PAS prin reforma «Restart» în educație? Preluarea cu orice preț a tuturor instituțiilor, nu în scop de dezvoltare, ci în scop de control politic”, a declarat Ion Ceban.

Totodată, acesta a susținut că, în perioada guvernării PAS, nu au fost construite școli și grădinițe noi, iar în ultimii cinci ani au fost închise zeci de școli din țară.

„PAS nu a reușit să construiască în țară, în toți anii de guvernare, exact 0 școli și 0 grădinițe. Nu mai vorbim că, în ultimii 5 ani de guvernare totală, au închis zeci de școli în toată țara, iar infrastructura instituțiilor existente lasă mult de dorit, în secolul XXI, cu blocuri sanitare în grădină”, a scris Ceban.

Primarul Capitalei consideră că reformele la nivel central ar trebui să vizeze majorarea salariilor profesorilor, reducerea birocrației și motivarea cadrelor didactice să rămână în țară.

„Demonstrați că puteți, demonstrați că vă pasă de sistemul educațional și nu încercați să distrugeți ceea ce am reușit să construim la Chișinău, așa cum o faceți în toată țara”, a afirmat acesta.

Ion Ceban a mai declarat că profesorii din țară trag un semnal de alarmă în privința salarizării și a condițiilor din instituțiile de învățământ, susținând că, în unele cazuri, cadrele didactice sunt nevoite să cumpere din propriul buzunar materiale didactice.

În opinia sa, politicile educaționale, standardele curriculare și evaluările naționale trebuie să rămână în competența Ministerului Educației și Cercetării, în timp ce administrarea operațională a instituțiilor, dezvoltarea infrastructurii și serviciile conexe trebuie să rămână în responsabilitatea autorităților publice locale, conform principiului guvernanței partajate.

De asemenea, liderul MAN a declarat că orice reformă în domeniul educației trebuie să fie concepută și implementată în conformitate cu valorile, standardele și principiile promovate de Uniunea Europeană și de Consiliul Europei.