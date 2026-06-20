Șeful MoldATSA, demis începând cu 22 iunie. Cine va asigura interimatul funcției

Agenția Proprietății Publice (APP) va emite ordinul de demitere a administratorului Î.S. „MoldATSA”, Dumitru Vangheli, începând cu ziua de luni, 22 iunie. Decizia vine după ce Consiliul de administrație al întreprinderii a hotărât revocarea mandatului acestuia, invocând pierderea încrederii fondatorului în persoana administratorului.

Anunțul a fost făcut sâmbătă, 20 iunie, de Agenția Proprietății Publice, în calitate de fondator al întreprinderii de stat.

Potrivit APP, Consiliul de administrație al Î.S. „MoldATSA” a luat decizia de revocare a mandatului lui Dumitru Vangheli în cadrul ședinței din 20 iunie. În baza solicitării transmise de Consiliu, Agenția Proprietății Publice va emite ordinul de încetare a mandatului începând de luni, 22 iunie.

APP precizează că măsura este luată în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 246/2018 privind întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, precum și al art. 200 din Codul civil.

Interimatul funcției de administrator al Î.S. „MoldATSA” va fi asigurat de Andrei Cebanu, actual director adjunct al Autorității Aeronautice Civile.

Totodată, Agenția Proprietății Publice a anunțat că ancheta inițiată de Consiliul de administrație și Comisia de cenzori, la indicația fondatorului, va continua.

„În măsura în care, în cadrul acesteia, vor fi constatate noi circumstanțe relevante, vor fi întreprinse toate măsurile legale corespunzătoare în privința lui Dumitru Vangheli”, se arată în comunicatul APP.