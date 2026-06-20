Strănepotul lui Leonid Brejnev, capturat pe frontul din Ucraina

Autoritățile ucrainene au confirmat, potrivit presei, capturarea lui Anton Milaev, în vârstă de 45 de ani, care ar fi strănepotul adoptiv al fostului lider sovietic Leonid Brejnev.

Incidentul ar fi avut loc în contextul conflictului militar dintre Rusia și Ucraina, după ce bărbatul a fost identificat ca luptător în armata rusă.

Înrolat din 2025

Informațiile au fost inițial vehiculate de canale media pro-Kremlin, fiind ulterior confirmate pentru publicația de investigații Babel de surse din cadrul Centrului de coordonare ucrainean pentru tratamentul prizonierilor de război.

Potrivit acelorași surse, Anton Milaev ar fi semnat un contract militar în toamna anului 2025 și ar fi fost încadrat ca genist în cadrul forțelor armate ruse implicate în războiul din Ucraina, scrie TVPWorld.

Familia sa ar fi pierdut legătura cu el în luna noiembrie, fără a avea inițial informații despre situația acestuia.

Luat prizonier în Herson

Ulterior, rudele ar fi fost informate că Milaev este deținut ca prizonier de război într-o zonă din sudul regiunii Herson, aflată sub controlul forțelor ucrainene.

Circumstanțele exacte ale capturării nu au fost făcute publice, iar posibilitatea unui schimb de prizonieri rămâne incertă.

Nepotul Galinei Brejnev

Anton Milaev este prezentat în relatările presei ca nepot adoptiv al Galinei Brejnev, fiica lui Leonid Brezhnev, care a condus Uniunea Sovietică între 1964 și 1982.

În timpul mandatului său, Uniunea Sovietică a intervenit militar în Cehoslovacia în 1968 pentru a înăbuși „Primăvara de la Praga”, un moment de reformă politică și socială. Această doctrină a intervenției a rămas cunoscută ulterior drept „Doctrina Brejnev”, fiind adesea invocată în analizele geopolitice contemporane.

Unii analiști au făcut paralele între acea doctrină și invazia rusă din 2022 în Ucraina, susținând că ambele reflectă încercări ale Moscovei de a menține influența asupra statelor din fostul spațiu sovietic.

Deși informațiile despre capturarea lui Anton Milaev au fost preluate de mai multe surse media, detaliile privind circumstanțele exacte și eventualele negocieri pentru un schimb de prizonieri nu au fost confirmate oficial.

Situația rămâne în evoluție, în contextul unui conflict care continuă să genereze noi cazuri de prizonieri de război de ambele părți.