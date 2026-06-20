Plaja de la Dubăsarii Vechi, deschisă pentru sezonul estival

Locuitorii și vizitatorii din Dubăsarii Vechi se pot bucura din nou de odihnă pe malul Nistrului. Primăria a anunțat că plaja din localitate a fost pregătită pentru sezonul estival și este gata să primească vizitatori.

Reprezentanții Primăriei îi îndeamnă pe vizitatori să păstreze curățenia și ordinea pe teritoriul plajei, să respecte regulile de comportament în zonele de agrement și să supravegheze permanent copiii în timpul scăldatului în râul Nistru.

Recent, IGSU a lansat o campanie națională de prevenire a cazurilor de înec și reamintește că cele mai multe tragedii se produc din cauza neatenției și a nerespectării regulilor de siguranță.

Salvatorii recomandă scăldatul doar în zone amenajate, evitarea consumului de alcool și supravegherea permanentă a copiilor aflați în apropierea apei.