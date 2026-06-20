Verișoara Maiei Sandu, angajată fără concurs la „Moldatsa”: „Eu îmi caut joburi așa cum fiecare din noi o face”

Anastasia Taburceanu, fosta purtătoare de cuvântul a Nataliei Gavrilița, și verișoara președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, este angajată la Întreprinderea de Stat „Moldatsa”, în calitate de comunicatoare.

Ea a confirmat pentru Ziarul de Gardă că îndeplinește această funcție de un an și are un salariu de 25.700 de lei, la care se adaugă suplimente pentru stagiu și volum de lucru.

Informația a apărut în spațiul public după publicarea investigației ZdG, care a dezvăluit că Dumitru Vangheli, șeful „Moldatsa”, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția de conducere în 2025. Ulterior, acesta a fost suspendat din funcție în urma anchetei jurnalistice.

Întrebată despre modul în care a fost angajată, Taburceanu a declarat că pentru postul său nu a fost organizat concurs, deoarece procedurile instituției permit angajarea pe anumite funcții în baza experienței profesionale și a CV-ului. Ea a precizat că nu deține o funcție managerială și, prin urmare, nu este obligată să depună declarație de avere și interese personale.

„Lucrez pentru Moldatsa, e adevărat. Prestez servicii de comunicare pentru instituție. Lucrez cu Moldatsa de un an deja și sunt remunerată în baza contractului de angajare. Pentru această poziție nu a fost organizat concurs, deoarece procedurile instituite permit angajarea pe anumite funcții în baza CV-ului și a experienței profesionale relevante. Nu trebuie să depun o declarație de avere și integritate, pentru că nu sunt în funcție managerială. Sunt achitată în baza contractului. Salariul meu de funcție este de 25 700 de lei, la care se adaugă suplimente pentru stagiu și volum de lucru”, a declarat Taburceanu pentru sursa citată.